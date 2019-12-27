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Özgür Özel'den gündeme ilişkin değerlendirmeler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

27.12.2019 22:32 | Son Güncelleme: 27.12.2019 22:37 Özgür Özel'den gündeme ilişkin değerlendirmeler
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında Anayasa Mahkemesinin Wikipedia'nın erişime açılması kararına değinen Özel, "Bugün mahkeme kararıyla tescillendi. Wikipedia'yı kapatanlar, 30 Mayıs 2019 tarihinde bunun bir hak ihlali olduğunu kabul etmişlerdi. Ama daha sonra Meclis'e gelen yargı reformunda bunu koymadılar" ifadelerini kullandı.

tezkeresi

Libya tezkeresine ilişkin bir soru üzerine ise Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak Libya'ya asker gönderilmesine sonuna kadar karşı tutum içinde bulunacağımızı hem Meclis'teki muhalefetimizle hem de oylarımızla bunu ifade edeceğimizi söylüyoruz. Askerimizin Libya çöllerinde yeri yok"diye konuştu.

Libya'da hükümetin değişebileceğini anlatan Özel, "Libya'da pozisyon tutmak, taraf olmak yapılan ve hepimizin desteklediği Münhasır Ekonomik Bölge anlaşmasının tartışmalı hale getirir. Komşuda hükümet değiştiğinde sizin pozisyon kaybetmemeniz önemlidir. Bu yüzden bu kadar keskin asker yollayarak, taraf olunan bir pozisyon Türkiye Libya ilişkilerini geleceği açısından riskli bir pozisyondur" dedi. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Libya, Politika

Kaynak: İHA

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