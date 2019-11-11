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Özgür Özel'e mahallesindeki seçimde şok

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in liste başı olduğu delege listesi, İl Başkanı Semih Balaban'ın listesine karşı kaybetti.

11.11.2019 14:18 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:23Özgür Özel'e mahallesindeki seçimde şok
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili ve Milletvekili Özgür Özel'in liste başı olduğu delege listesi, İl Başkanı Semih 'ın listesine karşı kaybetti.

CHP Manisa İl Teşkilatının Mart ayında yapmayı planladığı il başkanlığı seçimi öncesi gerçekleşen delege seçimlerinde CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in liste başı olduğu mavi liste, il başkanı Semih Balaban'ın çıkardığı turuncu listeye karşı kaybetti. CHP Manisa İl Teşkilatında kongre süreci başladı. 8 Kasım'da delege seçimleriyle başlayan kongre sürecinde 24 bin üyenin oy kullanması bekleniyor. 14 Aralık-27 Ocak tarihleri arasında ilçe kongreleri, Mart ayında ise il kongresi yapılması planlanıyor.

Özel'e mahallesinde büyük şok

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in yaşadığı Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde de partililer delege seçimi için sandık başına gitti. Delegelerin belirleneceği seçimde, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in liste başı olduğu mavi liste ile CHP İl Başkanı Semih Balaban'ın desteklediği turuncu liste karşı karşıya geldi. 229 partilinin oy kullandığı seçimde Özel'in listesi 102 oy alırken, Balaban'ın desteklediği liste ise 124 oy aldı.

Öte yandan Özgür Özel ile mevcut il teşkilatı arasında bir süredir bir takım sorunların yaşandığı iddia edildi. - MANİSA

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Balaban, Manisa, Politika

Kaynak: İHA

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