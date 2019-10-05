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Özgür özel, günü değerlendirdi
05.10.2019 22:51
Politika
Kaynak: DHA
Şehitlere küfredip "Yiyorsa gelin alın" dedi, polis evinden aldı
Erdoğan: Enflasyondaki düşüşün ana nedeni faiz indirimidir, faizler daha da gerileyecek
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