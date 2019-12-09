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Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'na gösterdiği fotoğrafın sırrı çözüldü

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in TBMM'de CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na gösterdiği fotoğrafın İŞKUR önündeki başvuru kuyruğu olduğu ortaya çıktı.

09.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:43

2020 Merkezi Yönetim Bütçe Görüşmeleri sırasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na telefonundan gösterdiği fotoğrafların yakın çekimi ortaya çıktı.

FOTOĞRAFLAR MERAK KONUSU OLDU

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 2020 Merkezi Yönetim Bütçe Görüşmeleri başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Merkezi Yönetim bütçesine ilişkin sunum yaptığı sırada CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na telefonundan fotoğraflar gösterdi. Özel'in Kılıçdaroğlu'na hangi fotoğrafları gösterdiği merak konusu oldu.

İşte Özel'in Kılıçdaroğlu'na gösterdiği fotoğraf...

İŞ İÇİN KUYRUĞA GİREN VATANDAŞLARMIŞ

Kılıçdaroğlu'nun baktığı fotoğrafların; geçen şubat ayında Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun maden işçisi alımı için başvuru sürecini duyurmasının ardından Zonguldak ve Bartın'da kuyruğa akın eden vatandaşlar olduğu ortaya çıktı.

"KONUŞMASINDA O FOTOĞRAFI KULLANMAK İSTEDİ"

Özgür Özel, konuyla ilgili Sözcü'ye yaptığı açıklamada "Genel Başkanımız, 'İŞKUR önünde geceden sıraya girmiş işsizlik kuyrukları fotoğrafı vardı onu bulalım' dedi. Konuşmasında o fotoğrafı kullanmak istedi. Bulup, onayını alıp baskıya gönderdik" ifadelerini kullandı.

İşte Özel'in Kılıçdaroğlu'na fotoğrafları gösterdiği o anlar:

Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'na gösterdiği fotoğrafın sırrı çözüldü

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Politika, Güncel


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