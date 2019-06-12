Özgür Özen'den Tokyo'ya tam isabet

Antalyalı Paralimpik Milli Okçu Özgür Özen, Hollanda
'da düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası
'nda 2020 Tokyo
Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı.
Hollanda'nın Hertogenbosch kentinde 300 sporcunun katıldığı şampiyonada, klasik yay kategorisinde yarışan Antalyalı sporcu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota almayı başardı.
Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu
, yaptığı yazılı açıklamada, "Özgür Özen, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota alarak bizleri gururlandırdı. Sporcumuzun başarısında emeği geçenleri tebrik ediyor, sporcumuza 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda başarılar diliyorum." dedi.
Kaynak: AA
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