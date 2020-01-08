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Özgür ruhlar sergisi

Sanatçısı Zafer Karakış'un "Özgür Ruhlar" isimli kişisel sergisiMAJİ Luxury Art Gallery & Event First Solo Salonu'nda düzenlenen özel bir kokteylle sanatseverlerle buluştu.

08.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:41 Özgür ruhlar sergisi



Sanatçısı Zafer Karakış'un "Özgür Ruhlar" isimli kişisel sergisiMAJİ Luxury Art Gallery & Event First Solo Salonu'nda düzenlenen özel bir kokteylle sanatseverlerle buluştu. Cemiyet, sanat ve iş dünyasının seçkin isimlerinin katıldığı sergiye MAJİ Luxury Art Gallery & Event'in Kurucusu Gaye Donay ev sahipliği yaptı. Gaye Donay kokteyl boyunca sanat severlerle ve konuklarıyla yakından ilgilendi ve eserler hakkında bilgiler verdi. Sergide canlı Piyano performansı eşliğinde konuklar eserleri yakından incelerken beğendikleri eserleri de almayı ihmal etmedi. Sanatçının İstanbul'da doğu batı sentezinde büyüyen ruhsal zenginliği, çalışmalarını daha etkileyici bir hale getirmektedir. Sanatçı, dünyayı kendi bilincine göre yeniden kurmak için önce kafasında parçalara ayırıyor, sonra o parçaları bir düş sıralamasıyla birleştirerek yeni bir metafizik dünya oluşturuyor. Zafer Karakuş'un sergisi sanatseverler tarafından 7 Ocak 2020'ye kadar MAJİ Luxury Art Gallery&Event'te görülebilecek.


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Kaynak: Snob Magazin

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