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Özgür Suriye Ordusu'nun karargahında Atatürk fotoğrafı var

Geçen ay düzenlenen operasyonla öldürülen El Bağdadi'nin El Bab'daki karargahın Özgür Suriye Ordusu yerleşti. Hamza Tümeni'nin komutanı Seyf Ebubekir Polat'ın kullandığı karargahtaki Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafı dikkat çekiyor.

03.12.2019 10:03 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:04

Dünyanın birçok ülkesinde terör eylemleriyle korku salan DEAŞ terör örgütünün lideri El Bağdadi, ABD tarafından düzenlenen operasyonla geçen ay öldürülmüştü.

Bağdadi'nin ölümünden sonra bölgede Özgür Suriye Ordusu etkisini daha da artırırken Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü köşesinde dikkat fotoğraf karesine yer verdi.

El Bağdadi'nin El Bab'daki karargahında, şimdi Özgür Suriye Ordusu'nun bulunduğunu belirten Selvi, karargahı ÖSO'ya bağlı, Hamza Tümeni'nin komutanı Seyf Ebubekir Polat'ın kullandığını ifade etti.

"ATATÜRK BAĞIMSIZLIK SEMBOLÜ OLARAK GÖRÜLÜYOR"

"Türkmen komutanının operasyon planlarını yaptığı karargâhında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Atatürk'ün fotoğrafı yer alıyor" diyerek, karargahta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğu bir fotoğraf paylaşan Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgilerini biliyoruz da Atatürk, Suriye Türkmenleri açısından ayrı bir anlam taşıyor. Atatürk'ü bağımsızlık sembolü ve kurtarıcı olarak görüyorlar" diye belirtti.

NEDEN Mİ O FOTOĞRAF?

Selvi, yazısının devamında "Atatürk'ün yukarıdaki fotoğrafı ise Libya'da milisleri örgütlemek için bulunduğu sırada Trablus milli kıyafetleri içinde çekilmiş. Milislerin mücadelesini önemsedikleri için Suriye Türkmenleri, Atatürk'ün bu fotoğrafını kullanmayı tercih ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Özgür Suriye Ordusu'nun karargahında Atatürk fotoğrafı var

Mustafa Kemal Atatürk, El Bağdadi, Güncel


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