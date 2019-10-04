Özgür Suriye Ordusu mensupları Milli Ordu altında birleşti

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurları Suriye Milli Ordusu (Ceyşül Vatani) adı altında altında birleşti.

Özgür Suriye Ordusu'nu oluşturan komutanlar, Şanlıurfa'da toplandı. Toplantıda Suriye'nin geleceğini ilgilendiren önemli kararı açıkladı.

BİRLEŞİMİ ŞANLIURFA'DAN DUYURACAKLAR

Tüm ÖSO Komutanları, Milli Ordu/Ceyşül Vatani adı altında birleştiklerini Şanlıurfa'dan duyurdu. Özgür Suriye Ordusu komutanlarının kuracağı Milli Ordu'nun Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı olası operasyona destek vereceği de açıklandı.

Toplantıya Geçici Hükümet Başbakanı Abdurrahman Mustafa da katıldı.

ORTAK ZEYTİNDALI OPERASYONU

Bilindiği gibi Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), TSK'nın Zeytindalı Harekatı kapsamında TSK ile birlikte hareket etmişti. Afrin'e yönelik Zeytindalı Harekatı'nda ÖSO birlikleri Azez-Gülbaba sınır hattından başlattığı kara operasyonu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 6 bin 400 askerin katılımıyla sürmüştü. Operasyonun ilk 489 saatinde 7,5 kilometre içeri giren TSK ve ÖSO planlanandan çok daha hızlı ilerlemiş ve bölgeye ikinci günde ulaşmıştı.