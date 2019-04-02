Özgür Ünveren Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KONYA KARAPINAR belediye başkan adayı olan Özgür Ünveren isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KONYA KARAPINAR ilçesinde toplam 4 aday ile yarışan Özgür Ünveren isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KONYA KARAPINAR adayı Özgür Ünveren kimdir? BTP KONYA KARAPINAR adayı Özgür Ünveren yüzde kaç oy aldı?

Özgür Ünveren Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KONYA KARAPINAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Özgür Ünveren KARAPINAR ilçesinde % 0,27 oranında oy almıştır. KARAPINAR ilçesinde % 0,27 oranında oy olan Özgür Ünveren adlı BTP adayı toplamda 79 adet oy sayısına ulaştı.

KONYA KARAPINAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.