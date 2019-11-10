Özgür Yankaya'yı canlı yayında topa tuttular!

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 1-0 yenerek son 5 maçtaki çıkışını sürdürdü. Rakibi karşısında ilk yarıyı 0-0 berabere tamamlayan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda bulduğu golle sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Ligdeki 5. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 18'e çıkararak zirveyle farkı 3'e düşürdü.

"KIRMIZI VERMEK İÇİN HAKEM OLMAYA GEREK YOK"

Maçın hakemi Özgür Yankaya ve VAR hakemi Hakan Ceylan, eleştirilerin hedefi oldu. beIN Sports yorumcusu Metin Tekin, "Türkiye'de Sackey'in Diaby'ye müdahalesine 2 kişi kırmızı vermez. Biri Özgür Yankaya, diğeri de Hakan Ceylan. MHK çıksın açıklama yapsın lütfen." dedi. Moderatör Güntekin Onay da, "Bu pozisyonda kırmızı vermek için hakem olmaya gerek yok. Bu pozisyona ev hanımı bile kırmızı kart verir. " yorumunu yaptı.

"DİABY'NİN POZİSYONU PENALTI"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu da Takım Oyunu programında tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Toroğlu, "Mustafa Yumlu'nun Diaby'ye müdahalesi penaltı. Mustafa müdahaleyi yaptıktan sonra da kendisini atıyor yere.Bergdich'in Caner'e yaptığı faul de kırmızı kart. Topla ilgisi yok." ifadelerini kullandı.

"İŞTE SİZE TÜRK HAKEMLİĞİ"

Eski hakem Selçuk Dereli de, "Trabzon'da eski hakem Galip Bitigen'in oğlu Abdülkadir Bitigen, Beşiktaş maçında VAR'da yine Hasan Ceylan'ın oğlu Hakan Ceylan. İşte size Türk hakemliği" dedi.