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Özgürlük Savaşçısı konusu nedir? Özgürlük Savaşçısı oyuncuları ve Özgürlük Savaşçısı özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Özgürlük Savaşçısı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Özgürlük Savaşçısı konusu, Özgürlük Savaşçısı özeti ve Özgürlük Savaşçısı gibi konuları mercek altına alıyoruz. Özgürlük Savaşçısı filminin detayları…

07.01.2020 09:52 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:54

İzleyenleri ekrana bağlayan Özgürlük Savaşçısı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bizim İçin Şampiyon filmini izleyecek olanların merak ettiği Özgürlük Savaşçısı konusu nedir, Özgürlük Savaşçısı oyuncuları kimler ve Özgürlük Savaşçısı özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI KONUSU NEDİR?

Herkesin kendisini "Çiftçi" diye çağırdığı köylünün hayatı, hayvani yaratıklardan oluşan ve Krug adı verilen bir ordunun baskını ile alt üst olur. Krug'lar oğlunu öldürüp karısı Solana'yı kaçırırlar. Çiftçi, barış dolu dünyasının alt üst olmasıyla öç almak için arkadaşları Norick ve Bastian'ı da yanına alarak Krug ordusunun elinden Solana'yı kurtarmak için yola çıkar.

ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Uwe Boll

Oyuncular: Jason Statham, Leelee Sobieski, John Rhys-Davies, Ron Perlman, Claire Forlani

Tür: Fantastik, Macera

Yapım Yılı: 2007 (127 dk)

Vizyon Tarihi: 28 Mart 2008 Cuma

Senaryo: Doug Taylor, Jason Rappaport

Yapım Ülkesi: Almanya, Kanada, ABD

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