09 Aralık 2018, 14:48
»»

Özhan Çıvgın: Maçın Sonu Trajik Oldu

Özhan Çıvgın: Maçın Sonu Trajik Oldu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde konuk ettiği Türk Telekom'a 89-86 mağlup olan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Özhan Çıvgın, Türk Telekom karşısında özellikle ikinci yarıda iyi mücadele etmelerine rağmen mağlup olduklarını bildirdi.

Özhan Çıvgın, yaptığı açıklamada, Türk Telekom karşısında ikinci  yarıda taraftarlarının desteğiyle daha sert bir oyun ortaya koyduklarını  belirtti. Maçı kazanabilecek noktaya getirdiklerini ifade eden Çıvgın, şunları  kaydetti:
"Maçın sonu trajik oldu. Kazandık derken kaybettik maçı. Maçın  sonundaki atışların kaçması, faullerin kaçması... Bunların bir nedeni yorgunluk,  kısıtlı rotasyonla oynamak zorunda kaldık. Özellikle ikinci yarı iyi mücadele  ettik, iyi savaştık. Kazanmayı çok istiyorduk, maalesef olmadı. Bir an önce sakat  oyuncularımızın dönmesi lazım. Çünkü çok yoğun bir tempoda oynuyoruz. Kısıtlı  rotasyonla eldeki oyuncuların da verimi düşüyor, Çünkü oyuncular uzun süre sahada  kalıyor. Maçın sonunda iyi oynaması gereken oyuncular maalesef yorgunlukla  beraber, onlar da kötü oynuyorlar."
İzmir temsilcisi, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 10. maçında 6.  yenilgisini aldı.
FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda yoluna devam eden Pınar Karşıyaka,  ikinci tur I Grubu'nun ilk maçında 12 Aralık Çarşamba günü Macaristan'da Szolnoki  Olaj'la karşılaşacak. Yeşil-kırmızılı ekip ligde ise 15 Aralık Cumartesi günü  Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'a konuk olacak.
Pınar Karşıyaka,Türk Telekom

YORUMLAR