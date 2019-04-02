Özhan Türemiş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde İyi Parti Aksaray belediye başkan adayı Özhan Türemiş oldu. İyi Parti adayı Özhan Türemiş, Aksaray belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Aksaray belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan İyi Parti Aksaray belediye başkan adayı Özhan Türemiş ile ilgili seçim sonuçları ve Aksaray belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. İyi Parti Aksaray belediye başkan adayı Özhan Türemiş oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Aksaray belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Aksaray aday yarışı ve Aksaray seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Aksaray Seçim Bilgileri

Aksaray belediyesi için toplam sandık sayısının 433 olduğu belirlendi.

Aksaray belediyesi için açılan sandık sayısının ise 432 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Aksaray belediyesi için katılım oranının ise % 81,81 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Aksaray toplam seçmen sayısının ise 141.003 olduğu belirlendi.

Aksaray belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 115.350 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

İyi Parti Aksaray Belediye Başkan Adayı Özhan Türemiş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti Aksaray belediye başkan adayı olarak gösterilen Özhan Türemiş, Aksaray yarışında % 18,18 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Özhan Türemiş toplamda 20.309 adet oy sayısına ulaştı.

Özhan Türemiş Kimdir?

Özhan Türemiş Niğde Universitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İYİ Parti Aksaray Kurucu İl Başkanı olan Türemiş, evlidir. Türemiş daha sonra Millet İttifakı'ndan aday olmuştur.

İyi Parti Aksaray belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.