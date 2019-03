Kaynak: DHA

Özhaseki: 5 bin projeyi hızlı hızlı yapacağız Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki , "Şimdi bizim CHP 'nin adayının projeleri bitti mi? Bitti. 'Ne yapacaksınız 5 sene?' 'Yavaş yavaş' diyor. Slogan öyle. Kardeşim, yavaş yavaş yatılır, dinlenilir. Burada 5 bin tane proje var, koşa koşa yapacağız, hızlı yapacağız, hızlı. Millet bizden yan gelip yatmamızı istemiyor. Çalışmamızı istiyor, çalışmamızı" dedi.AK Partili Mehmet Özhaseki, 31 Mart mahalli idareler seçimlerine yönelik çalışmalarına Güdül 'de devam etti. Özhaseki'ye burada eşi Neşe Özhaseki, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım , AK Parti Ankara Milletvekilleri Asuman Erdoğan ve Zeynep Yıldız eşlik etti. Güdül'de partisinin ilçe mitingine katılan Özhaseki, vatandaşlara hitap etti. Güdül'deki meydan projesinin tamamlanacağını belirten Özhaseki, "Biz buraya destek vereceğiz. Bu meydan herkesin gelip görmek istediği meydan olacak" dedi.'5 BİNİN ÜZERİNDE PORJEMİZ VAR'Ankara'nın tüm ilçelerini gezdiğini, AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki 'nin 200'ün üzerinde, AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı 'nın 200 civarında projesi olduğuna dikkat çeken Özhaseki, "25 ilçemizde 5 bine yakın proje hazırladık. Bunları yazdık, altına imza attık. Bunlar bizim sözümüz, taahhüdümüz. Üzüntümüz şurada; karşıda 2 aday daha var, biri CHP'nin diğeri DSP'nin adayı. DSP'nin adayı yeni çıktığı için projelerini söyleyecektir. Ancak, CHP'nin adayından daha şu ana kadar bir tane proje duymadım. Büyükşehre aday oluyorsunuz, Ankara bizim gurur kentimiz, Türkiye 'nin gözü Ankara'da. Ankara Gazi Mustafa Kemal 'in kenti, başkentimiz bizim. Oraya aday oluyorsanız, insanlara duyduğunuz saygıdan dolayı dersinize çalışmanız lazım. İnsanların huzuruna çıkıp, o yapacaklarınızı söylemeniz lazım. Bunu yapmazsanız, insanlar gülerler, alay ederler" diye konuştu.'MİLLET ÇALIŞMAMIZI İSTİYOR'Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın su fiyatlarında indirim yaptığını anımsatan AK Partili Özhaseki, "Su ucuzladı, şimdi bizim CHP'nin adayının projeleri bitti mi? Bitti. 'Ne yapacaksınız 5 sene?' 'Yavaş yavaş' diyor. Slogan öyle. Kardeşim, yavaş yavaş yatılır, dinlenilir. Burada 5 bin tane proje var, koşa koşa yapacağız, hızlı yapacağız, hızlı. Millet bizden yan gelip yatmamızı istemiyor, çalışmamızı istiyor, çalışmamızı" dedi.'100 PROJE SÖYLEYİN İNSANLARA'CHP'nin daha önce kamplaşma üzerinden siyasi propaganda yaptığını öne süren Özhaseki, "Arkasından yalanlar söylemişler, 'Oyumuz çalındı' falan, filan. Son 4 seçimdir yapıyorlar, günahtır. Cumhurbaşkanlığı seçimi, referandum, genel seçim, bizim sol şöyle başlıyor; 'Acayip öndeyiz, aldık gidiyoruz, kazandık bitti'. Tabii, seçim akşamı oluyor, sandıklar açılıyor, gerçekler yüzlerine çarpıyor. Her bir sandık 150-200 kişinin oy kullandığı sandığa 8-10 kişi imza atıyor. Öyle kolay kolay oy çalınmaz. Sandıklar açılınca, 'Oylarımız çalındı' demeye başlıyorlar. Sonra da, 'Bu YSK var ya' diyorlar, iftiralar başlıyor. Bunlara çok alışkınız bizler, aynı numarayı şimdi yapıyorlar. ya ne olur dersinize çalışın. Bizim yaptığımız gibi, 2 bin tane, bin tane, vazgeçtim 100 proje söyleyin insanlara. Yapacaksanız söyleyin altına imza atın da insanlar 5 sene sonra sizler Allah korusun gelemezsiniz ama ola ki bir şey olursa hesap sorsunlar. Yok öyle bir şey" diye konuştu.'KANDİL'İN UZANTILARINDAN DESTEK İSTİYOR'Cumhur İttifakı'nı, ülkenin geleceğini düşünerek kurduklarının altını çizen Özhaseki şöyle devam etti:"Karşı taraf? CHP var, İP var. Bir de utandıkları, mahcup oldukları ortak var. Kim o ortak? Siz biliyorsunuz, söyleyemiyorlar. Niye? Ankara'daki hemşehrilerimiz onu görünce, 'Size lanet olsun? diyecekler, bunu biliyorlar. Bildikleri için sizi kandırdıklarını zannediyorlar. Bir otelde Kılıçdaroğlu ile Ahmet Türk buluşuyor. Ama gazeteciler yakalıyor. Gerçeklerin böyle bir özelliği var, her zaman açığa çıkar. Türk diyor ki, 'Kılıçdaroğlu bizden yerel seçimlerde destek vermemizi istedi'. Kimden? HDP 'den, Kandil 'in uzantılarından destek istiyor. 'Biz de tabii ki düşündük, taşındık, Kürdistan'da kendi adaylarımızı koyacağız, batıda da Cumhur İttifakı'na kaybettireceğiz' diyorlar. Yani buralarda 'CHP, İP ortaklığını destekleyeceğiz' diyorlar. Bundan büyük tehdit olabilir mi? Biz açıkça ilan ettiğimiz, bu meşru ittifakımızı savunuyoruz. Onlardan da dürüstlük bekliyoruz. Desinler ki, 'Yok öyle bir şey. Bu HDP Kandil'in uzantısıdır. Bunlar evlatlarımızın katilidir PKK 'lılar. Lanet olsun onlara, dışlıyoruz' demelerini bekliyoruz. veya desinler ki, 'Evet ortaklık kurduk, ne var bunda' desinler. İkisini de söyleyemiyorlar, hepimizi saf zannediyorlar. Çok şükür bu millet bunlardan çok akıllı. Oynanan oyunları da görüyor."