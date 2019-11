Özhaseki: "Aklınıza gelebilecek her bir alanda değişim var"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, her alanda yaşanan hızlı değişime işaret ederek, "Zamanımıza ve günümüze damgasını vuran en önemli olgu değişim olgusu. Bu değişim çok boyutlu. Aklınıza gelebilecek her bir alanda değişim var." dedi.Özhaseki, Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ev sahipliğinde kentteki bir otelde düzenlenen 37. Anadolu Odaları Platform Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, dünya genelinde meslekler dahil birçok alanda çok hızlı bir değişim yaşandığını ve bunu takip etmenin giderek zorlaştığını söyledi.Gelişmeleri yakından izlemek gerektiğini belirten Özhaseki, "Zamanımıza ve günümüze damgasını vuran en önemli olgu değişim olgusu. Zamanımızda çok hızlı bir değişim var. Bu değişim çok boyutlu. Biz bunu hepimiz tüm Türkiye olarak ıskalıyoruz. Aklınıza gelebilecek her bir alanda değişim var. Özel yaşamınızdan başlayın, siyaset arenasına kadar bir değişim var. Mesleklerimizde de var ve çok hızlı olarak devam ediyor." ifadelerini kullandı.Ticaretin de başka bir boyuta taşındığını, artık insanların ihtiyaçlarını e-ticaret platformlarından karşıladıklarını dile getiren Özhaseki, şunları kaydetti:"Bizler bin yıldır bu topraklarda yaşıyoruz. Çocukluğum bağlarda geçti. Emin olun bin yıl önce gelen ecdadımızın yaşadığı yaşantı, benim çocukluğumda bağlardaki yaşantının aynısı. Kuyudan su çekiyorduk, atla eşekle gidip geliyorduk. Elektrik yoktu. Son 10-20 yıl içinde her şey o kadar değiştiki yetişmek mümkün değil. Torunlarımızın yaptığına biz yetişememeye başladık. Bu değişimi ıskalamamamız gerekiyor. Şimdi yeni bir şey daha var. Her yerde çarşılar kapanıyor, iş e-ticarete doğru dönüyor. Çok hızlı bir değişimin olduğu ortamda biz hala eski kafa ve mantıkla devam edersek işimiz hakikaten zor olur. Böyle bir değişimi ıskalamanın ülkeye getireceği zararları hepimizin bilmesi lazım."Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu da özellikle fatura alanında elektronik dönüşümün yaşandığını, bu sürecin temel uygulayıcılarının mali müşavirler olduğunu söyledi.Bu dönüşümde oda olarak üyelerin eğitimi için çok önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Kartaloğlu, "Bu anlamda ellerini her zaman taşın altına koyuyorlar ama bu süreçte başkalarının da ellerini taşın altına koymaları lazım. Özellikle ticaret, sanayi ve esnaf odalarını göreve davet ediyoruz. Elektronik dönüşüm kapsamında 1 Ocak itibarıyla 5 bin liranın üzerindeki tüm faturaların elektronik ortamda düzenlenmesi gerekiyor." dedi.