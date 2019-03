Özhaseki: Ankara'da Planlama Geç, Burada Bir Arıza Var (2)

Kaynak: DHA

'TÜRKİYE'DE ÖRNEĞİM' AK Parti 'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki Elmadağ 'da Merkez Pazarı'nı ziyaret etti. Gazetecilerin sorularına cevap veren Özhaseki, Millet İttifakı'nın Adayı Mansur Yavaş 'ın mal beyannamesi ilanı hakkındaki soruyu, "Ufacık bir artışın dahi resmi olarak aleni olarak ilan edilmesi lazım. Eğer varsa bunlardan sakınacak insanlar değiliz. Bunları yıllarca yapmış birisiyim. Bir taraftan da kamudaki bütün ihaleleri canlı yayınlayan birisiyim. Türkiye 'ye bu konuda örneğim. Hamdolsun o konuda sıkıntı yok" diyerek cevapladı.'KEŞKE BELEDİYE BAŞKANLARI ÖZEL EĞİTİM SÜRECİNDEN GEÇİRİLMİŞ OLSAYDI'Mansur Yavaş'ın, ' Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın da tecrübesi yoktu ama İstanbul Belediye Başkanı oldu' değerlendirmesi üzerine konuşan Özhaseki, belediye başkanlarının bir eğitim sürecinden geçirilmesi gerektiğini belirterek "Ankara gibi bir büyük şehirde ben rakibimi eleştiriyorum ama eleştirilerim hiçbir zaman şahsı ile ilgili değil. Özel hayatları ile ilgili değil, yaşantıları ile ilgili değil. Bunlar beni ilgilendirmez zaten. Böyle de bir hakkımın olduğunu düşünmüyorum. Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi 'ne aday olmuşsanız, projelerinizi bir, iki, üç, dört diye sıralamalısınız. Sonra bunları yazılı hale getirmelisiniz ki insanlar yarın bir gün sizden hesap sorsunlar. Bu seçmene bir saygıdır. Gittiğiniz yerde miting alanında çıkıp bir takım vaatlerde bulunuyorsanız çok komik duruma düşersiniz ben bunu söylüyorum. Ankara dünya başkenti olabilecek şehir, üstü örtülü hazineyi geleceğe nasıl taşıyacağınızı ticarette, sanayide, turizmde, kültürde, sanatta neler yapacağınızı söylemelisiniz ve yazmalısınız. Bunu ısrarla söylüyorum. Bunları yazmıyorsanız, bilmediğiniz manasına gelir. Onun için eleştiriyorum. Eğer projelerini ortaya koymuş olsaydı. Bunları yazmış olsaydı, insanlara ilan etseydi ve 'Ankara'yı şuraya taşıyacağım' deseydi bu sözlerin hiç birini söylemezdik. O yüzden eleştiriyorum" dedi.'ÇOK MEŞRU GÖRÜYORLARSA İLAN ETSİNLER'öZHASEKİ cUMHUR iTTİFAKI İLE mİLLET iTTİFAKI ARASINDA FARK BULUNDUĞUNU BELİRTEREKÖzhasek, ülkede beka meselesi olduğu için Cumhur İttifakı'nın kurulduğunu, ancak diğer partilerin ise sadece seçim zamanı fazla oy alabilmek için ittifa oluşturduğunu belirterek, şunları söyledi:"Şu anda bizim kurmuş olduğumuz bir ittifak var. Bu ittifakın adı Cumhur İttifakı, niye kurduğumuzu anlatıyoruz. Ülkenin hakikaten bir beka meselesi olduğunu, meselenin vatan meselesi olduğunu son üç, dört yıl içerisinde yaşadığımız olayların bizim bu konuda haklı olduğumuzu gösterdiğini her yerde anlatıyoruz. Bu üç, dört yıl içerisinde PKK devleti bölmek istedi mi, istedi. Çukur eylemleri ile FETÖ bir ihtilal yaparak ülkeyi bölmek, parçalamak istedi mi, istedi. Bunun gibi onlarca örgüt bir araya gelip, Türkiye'nin başına çorap örmek istiyorlar mı, istiyorlar. Biz bunları anlatıyoruz, meşru bir ittifak kuruyoruz. Ancak karşımızda, 'Sadece seçimlerde daha çok oy alalım' diyen bir ittifak var. Bu ittifak meşru olabilir, kendi takdirleri karışamayız. Kim, CHP ve İYİ Parti tarafından yapılıyor. Ancak söyleyemedikleri utandıkları bir ortak var, bunu her yerde ilan ediyorum. O hangisi, HDP. Eğer çok meşru görüyorlarsa ilan etsinler. Çıkıp desinler ki; 'HDP ile işbirliği yapıyoruz.' Değilse de bizim gibi, 'Onlar PKK'dan, Kandil 'den emir alıyorlar, bunlarla bir ittifakımız yok' desinler. İkisini de yapmıyorlar o yüzden eleştiriyoruz. Peki bu ikisini yapmayınca ne yapıyorlar? Çaktırmadan işi götürmeye çalışıyorlar. Ama hem beraberlik hem çaktırmadan bu işi götürmek niyetleri var, bunları da her yerde söylüyoruz zaten."'KAFASI SATILMIŞ ADAMLAR BELEDİYE BAŞKANI OLMASINLAR İSTEDİK'Esnaf ziyaretinin ardından miting alanına geçen Özhaseki, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin üç, beş şehrin ötesinde bir beka meselesi olduğunu belirterek, "Belediyelerde iş başına kafası Kandil'de olan adamlar gelmesinler istedik. Kafası satılmış adamlar belediye başkanı olmasınlar istedik" dedi.'DÜNYA BANKASI 'HASEKİ TİPİ' DİYEREK BUNU ANLATTI' Kayseri 'de belediye başkanlığı görevindeyken gecekondulaşmayı nasıl bitirdiğini anlatan Özhaseki, "Müstakil ev yapmak isteyenler vardı. Bakın etrafa, çıkın şöyle ileriye doğru. O kadar çok hazine arazisi var. Planlarsınız, arsayı evi olmayanlara verirsiniz mis gibi yaparlar. Siz yeter ki isteyin. 25 bin lira peşin, 5 bin lira taksitle 150 bin liraya arsa dağıttım. 250 metrelik arsa alt yapılarını yaptım. Okullarını, yeşil alanlarını, camilerini yaptım. Proje verdim. 'Buyurun yapın kardeşim' dedim. Gecekondu bitti, o kadar basit. Cenabı Hakk'a şükürler olsun. Dünya Bankası geldi, bunu örnek olarak aldı her tarafa 'Haseki tipi' diyerek anlattı" diye konuştu.'SEN BANA BİRAZ KARA ÇAL, BENDE SANA BİRAZ KARA ÇALAYIM'Adaylar arasındaki çekişmelere vurgu yapan Özhaseki, geçmişte yapılan seçim yarışlarını hatırlattı. Ardından kadınlar için yapacağı projeleri sıralayan Özhaseki, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:"Şu fakir kardeşinizden başka iki aday daha var. Birisi CHP'nin adayı, biri de DSP'nin adayı. DSP'nin adayı yeni çıktığı için bir şey demiyorum ama CHP'nin adayı tam üçüncü dönemdir aday. Proje var mı, yok. Ne söylüyor, anlamadık hala. Peki, böyle bir proje kitapçığı yazdırıp insanlara dağıttı mı, hayır. ya kardeşim, bu nasıl iştir, sen adaysın insanlara saygı duy biraz, ne yapacağını söyle. Beş yıl boyunca ne yapacaksan vaat et insanlara. Ulaşımda ne yapacaksın yaz oraya, yeşil alanda ne yapacaksın yaz oraya. Ben şahsen 13 yerde millet bahçesi hesapladım. Bunları ilgili bakanla da görüştüm. Onların uhdesinde olan yerlerde protokol yapıp alacağımı da bildiğim için oraya yazdım. Kadınlarımız için mahallelerde kreşler yaptırdığımız gibi birkaç saatliğine de olsa çocuklarını bırakabilecekleri oyun evlerini de yazdım. İnşallah yapacağım bunları, merak etmeyin. Çocuklarımızı güvenli bir şekilde bırakabileceksiniz inşallah. Gençlerimizle ilgili uyanık kütüphanelerine kadar yazdım. Çevre projelerini yazdım, altına da imza attım. Yazsana sen de projelerini söylesene. Doğrusu yok öyle bir şey. Daha önce seçimlerde bir karşıtlık üzerinden bir yarış olmuş burada. Şu olmasın da bu olsun, karşılıklı polemikler. Sen bana biraz kara çal, ben de sana biraz kara çalayım. Millet hangisini daha çok severse ona oy versin. Böyle bir şey yok arkadaşlar, günahtır. Şu asırda yaşıyoruz. Böyle bir asırda Ankaramıza kim ne yapacaksa aleni olarak yazmalı ve söylemeli. Kendine güvenen bunu yapar. İş yapacak adam bunu yapar."