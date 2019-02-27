Özhaseki: Ankara'ya Belediye Başkanı Adayıysanız Projelerinizle Geleceksiniz

Kaynak: DHA

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, rakibi Mansur Yavaş'ı proje açıklayamamakla eleştirerek "Ankara gibi başkentte neler yapacağını tek tek yazıp, insanların huzuruna çıkıp, bu projeleri konuşmak lazım. CHP'nin adayı ne kadar alınırsa alınsın, bunu söylemeye devam edeceğim. Ankara'ya belediye başkanı adayıysanız projelerinizle geleceksiniz" dedi.AK Parti'li Mehmet Özhaseki, Beypazarı'nda muhtarlar ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi. Programda konuşan Özhaseki, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin, "Kürdistan'da biz kazanacağız" sözlerini hatırlattı. Temeli'nin sözlerinin baştan sona skandal olduğunu söyleyen Özhaseki, "Kürdistan neresi ki? Bizim bildiğimiz bu ana vatanımız her bir köşesinde, dedelerimizin ve şimdiki evlatlarımızın, kanı olan bu vatan parçasının adı Türkiye. Burası bizim yurdumuz. Burayı böldürmeyiz Allah'ın izniyle. Ne ezanın dinmesine, ne bayrağın inmesine, ne de vatanın bölünmesine hiçbir şekilde rızamız olamaz bizim. Gerçek yüzlerini her zaman ortaya koyuyorlar" dedi.'SANA NE OLUYOR YA'Mehmet Özhaseki, karşılarındaki ittifakın sadece CHP ve İYİ Parti'den ibaret olmadığını belirtti. İttifakta PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin de bulunduğunu öne süren Özhaseki, "Bunu söylediğim zaman sizin de hemşeriniz olan benim rakibim, CHP'nin adayı alınıyor. Niye alınıyorsun ama? Bu açık bir gerçek. Senin Genel Başkanın saklamıyor. HDP'nin Eş Başkanı da saklamıyor. Sana ne oluyor ya? Git bir gün, 'bunlarla görüşme kardeşim' de. Hadi cesaretin varsa, 'PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile görüşme' de genel başkanına. Git de söyle bunu. Söyleyemezsin, söyleyemezsin tabi" diye konuştu.'KAFASI KANDİL'DE OLURSA KAYYUM ATANIR'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yozgat mitinginde, "Bak söylüyorum; devletin bu belediyelere verdiği imkanları eğer siz Kandil'e gönderecek olursanız veya terörde kullanacak olursanız hemen, anında, hiç beklemeden yine biz kayyumları atarız" sözlerini hatırlatan Mehmet Özhaseki, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle söylüyorum; eğer yine seçilmiş olan vatandaşlardan herhangi birisi, kafası Pensilvanya veya Kandil'de olur, bu millete hizmetin dışında parayı çalıp dağa göndermeyi düşünürse, onlara da kayyum atanır, bu atanacak zaten. Adam gibi çalışana kimse bir şey demez. Az iş yapar, çok iş yapar, kimse bir şey demez. Az veya çok yapmak önemli değil, bu bir niyet meselesidir. Vatandaş zaten seçimden seçime onun notunu verir. Çok çalıştıysa, 'hadi devam et' der, az çalıştıysa, 'git kardeşim' der. Bunlar çok normal şeyler. Adam belki sakindir az iş yapar, eyvallah buna kimse bir şey diyemez. Ancak hiç kimse kötü niyetli olarak parayı çalıp dağa gönderemez. Dışarıdan emir alamaz. Bunlar yapılırsa, bu milletin beka sorunu olduğunun alametidir bu. Bunu da titizlikle takip ederiz zaten sonuna kadar."PAZAR ZİYARETİNDE BULUNDUAK Partili Özhaseki, buradaki programın ardından Pazar ziyaretinde bulundu. Pazarda vatandaşlarla sohbet eden Özhaseki, destek istedi ve vatandaşlarla fotoğraf çekildi. Ziyaret sırasında, çay davetini kırmayan Özhaseki, vatandaşlarla çay içti. Özhaseki, tezgahta bulunan armut ve ayvaları vatandaşlara dağıttı.'RAKİBİM DİYE YAPTIKLARINI KÜÇÜMSEYECEK BİR İNSAN DEĞİLİM'Daha sonra basın mensuplarının sorularını cevaplayan Mehmet Özhaseki, 'Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın Beypazarı'nda yaptığı çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz' sorusu üzerine, şöyle konuştu: "Rakibim diye yaptıklarını küçümseyecek bir insan değilim. Tarihi kentler birliğinin 7 yıl başkanlığını yaptım. Beypazarı da bizim üyemizdi. Tüm Türkiye'de tarihi doğal kültürel mirasın nasıl korunacağını derslerini verdik. Burada yapılan nihayetinde sokak sağlıklaştırma projesidir. Sokak sağlıklaştırma projesi bir bölgede tabii yapılır. Burada benim bildiğim kadarıyla, Yaşar Yıldırım kardeşimin anlattığı kadarıyla, Mansur Bey'den önceki belediye başkanın bir projesi var. O projeyi daha sonra Yaşar Yıldırım Beyin orada finans bulmasıyla, Devlet Bahçeli'nin parayı vermesiyle ortaya çıkan bir ortam var. Proje önceki belediye başkanının, parayı veren Devlet Bahçeli Bey. Parayı isteyen Yaşar Yıldırım bey. Emek kimin?"'ELBETTE Kİ SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA GÜZEL BİR ŞEY'Büyükşehirler için düşünülen yüzlerce projenin arasında sokak sağlıklaştırma projesinin adının geçmediğini belirten Özhaseki, Büyükşehirlerin sorunlarının çok farklı olduğunu söyledi. Özhaseki, "Benim CHP'nin adayını eleştirdiğim konu bu. Elbette ki sokak sağlıklaştırma güzel bir şey. Kim ne diyebilir ki buna? Orada da emek başkasının ama eyvallah bunu da geçtik. Bunun dışında Ankara gibi başkentte neler yapacağını tek tek yazıp, insanların huzuruna çıkıp, bu projeleri konuşmak lazım. CHP'nin adayı ne kadar alınırsa alınsın, bunu söylemeye devam edeceğim. Ankara'ya Belediye Başkanı adayıysanız projelerinizle geleceksiniz" diye konuştu.'MUHTAR ADAYININ 6 PROJESİ VAR CHP ADAYININ YOK'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Kayseri ile Beypazarı mukayese edilir mi? Biri büyükşehir, diğeri Ankara'mızın kenarındaki bir ilçe' ifadesini değerlendiren Mehmet Özhaseki, "Yalan mı? Aynen öyle. Dediği gibi zaten" dedi. Mansur Yavaş'ın televizyon programında Beypazarı'nda 2 bin 500 kadınının yanlarında 10'ar, 15'er kişiyi çalıştırdığını söylediğini belirten Özhaseki, "Ben de görmeye geldim ama ne yazık ki o sayının yüzde biri bile yok ortada, onu arıyorum" şeklinde konuştu. Çay bahçesinde muhtar adayıyla konuşan Özhaseki, adayın köyü için projelerini dinledikten sonra, "Köyde muhtar adayının 6 projesi var, bizim CHP adayının yok ne yazık ki" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------Toplantıdan görüntü-Özhaseki'nin konuşması-Pazar ziyareti-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Arda ERDOĞAN-Özgür ALTIN/ANKARA,