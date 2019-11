Özhaseki, "Batı'nın da teröristleri hoş görmek gibi bir hastalığı var"

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İzleme Heyeti Türkiye Raportörleri Jayop Wienen, Yoomi Renström ve İzleme Komitesi Sekreteri Stephanie poirel bugün AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye bir ziyarette bulundu. Yaklaşık yarım saat süren görüşmede Türkiye'deki belediyelerin serüveni, mali yapısı ile başkanvekili atanan HDP'li belediyelerin durumu ve hazırlanmakta olan yeni Yerel Yönetimler Yasa Taslağı konuşuldu.Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İzleme Heyeti'nin, PKK'ya destek veren belediyelere başkanvekili görevlendirilmesiyle ile ilgili sorusuna AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "HDP'li bazı belediyelerin görevden alınmasında o kişilerin belediyede yapmış oldukları icraatlarla ilgili niye bunu yaptın, niye şu ihaleyi yaptın, niye buraya yol götürdün, şuraya götürmedin veya bunları yaparken niye şunları tercih etmedin gibi bir şey sorulmuyor. Bunlardan suçlanmıyorlar. Onlarla ilgili suçlamarda 'Terör örgütüne üye olmak, terör örgütünü desteklemek, övücü mahiyette konuşmalar yapmak, teröristlerin her türlü taleplerinde belediyeleri merkez üssü gibi kullanmalarına sebebiyet vermek ve görevi kötüye kullanmak' yer alıyor. Bizim Anayasamızın 127. Maddesi'nde çok net olarak 'Bu tür suçlardan dolayı hakkında soruşturma ve kovuşturma açılanlar görevden alınır." ibaresi var." hatırlatmasında bulundu."Batı'nın da teröristleri hoş görmek gibi bir hastalığı var"Özhaseki, "Olayları daha iyi anlamanız için söylüyorum. Bunların belediyelerinin bulunduğu yerlerde bundan 4 yıl kadar önce bağlantılı oldukları terör örgütü üyeleri çukurlar kazdılar, siperler koydular. Sonra da siperlerin gerisine çekildiler. 'Biz özyönetim ilan ettik.' Dediler. Ellerinde silahlarla gelene geçene kurşun sıktılar. Şimdi buna göz mü yumalım? İnsanın seçilmiş olması ona suç izleme özgürlüğü verir mi? Ben Kayseri'de ilk seçimimi %30'larla aldım sonra oyu %70'lere çıkardım. Rekor kırdım, 5 kez üst üste seçildim. Benim bu yüksek oylarla seçilmiş olmam bana suç işleme özgürlüğü verir mi? Her istediğimi yapabilir miyim? Teröristleri destekleyebilir miyim? Mümkün değil. O yüzden hiç kimse bunları masum gibi göstermesin. Üç tane büyükşehir ve diğer illerin her birisi hakkında 12-13'er tane soruşturma var. Bir iki tane değil. Eğer isteniyorsa hangi suçlardan ve nelerden dolayı suçlandıkları, hangi olaylara karıştıklarını nerelerde bunları yaptıkları da tespit edilmiş. Raporlarıyla birlikte biz vermeye hazırız. Bunlar bir gün olsun PKK bir terör örgütüdür demediler. Bütün dünya bunu kabul ediyor. Köyleri bastılar, küçücük çocukları bile katlettiler, 30 binden fazla insanımızın katili bunlar. Batı'nın da teröristleri hoş görmek gibi bir hastalığı var diye düşünüyorum. Bu teröristler kendi ülkelerinde olsa aynı toleransı gösterirler mi? Buna da cevap vermeleri lazım." ifadelerini kullandı."Belediye Başkanlarının görev ve yetkilerini arttıracak önerilerle dolu bir yasa"Yeni hazırlanan Yerel Yönetimler Yasa Taslağı'nda belediye başkanlarının görev ve yetkilerinde sınırlamaya gidilip gidilmeyeceği ile ilgili soruya da, "Görev ve yetkilerini arttıracak önerilerle dolu bir yasa" diyen Özhaseki devamında, "Yerel yönetimlerin öz gelirlerinin arttırılması, mali yapılarının güçlendirilmesi, belediyelerin daha da verimli çalışabilmesi ve uygulamada karşılaşılan sorunların ortadan kaldırılması için Yerel Yönetimler Yasa Taslağı üzerinde çalışıyoruz." dedi. - KAYSERİ