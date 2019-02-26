Özhaseki: Bir Proje Dahi Şu Ana Kadar Söyleyemediler (2)

Kaynak: DHA

MAHALLE SAKİNLERİ İLE BİR ARAYA GELDİAK Partili Mehmet Özhaseki, Bala Afşar Mahallesi'nde mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Burada konuşan Mehmet Özhaseki, AK Parti'nin 16 yıldır iktidarda bulunduğunu söyleyerek, geçmiş hükümetlere göre fark katan hizmetlerinin olduğunu belirtti. Türkiye'nin 2000 yılı öncesini çok iyi bildiğini söyleyen Özhaseki, "O günlerdeki siyasi krizleri, ekonomik olarak çektiklerimizi biliyoruz. Bugün geldiğimiz noktada arasında dağlar kadar fark var" dedi.'BÜYÜMEMİZİ İSTEMİYORLAR'Dünyanın dört bir tarafından Türkiye'ye operasyonlar yapıldığını belirten Mehmet Özhaseki, "Çukurlar kazılıyor, devleti bölmeye çalışıyorlar. FETÖ gibi bir ahlaksız çıkıyor, ihtilal denemesinde bulunuyor. Değişik değişik isimlerle adlandırılan örgütlerin her biri bölünmemizi istiyorlar, parçalanmamızı istiyorlar ve büyümemizi istemiyorlar. Bütün bu olumsuzluklara rağmen hamd olsun ki işlerimiz iyiye gidiyor" diye konuştu.'VATANDAŞLARIMIZA SÖZ VERDİM'Afşar Mahallesi sakinlerinin asfalt sorununa çözüm bulacağını kaydeden Mehmet Özhaseki, şöyle konuştu: "Şimdi bugün Bala'daydım. Tek tek sorunları anlattım, sonrada neler yapacaksam vatandaşlarımıza söz verdim. Burada bir asfalt sıkıntısı olduğunu biliyorum. Hiç endişeniz olmasın, ilk işimizden birisi buranın yolunu çözmek olacak. Bunu bilin arkadaşlar. Burada ayrıca her sene mutlaka bir iki sefer gelip sizleri dinleyeceğim. Zaten Ahmet başkanımı tanıyorsunuz, oda sizlerle beraber olacak. Buradan gelen talepleri biz sonuna kadar takip edeceğiz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Mahalle Sakinleri mahalle girişinde karşılama-Boğa severken görüntüsü Özhaseki'nin-Mahalle Temsilciliği konuşma-Mahalle Temsilciliği genel görüntüANKARA