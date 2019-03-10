Özhaseki: "Bizim Kimseyle Kavgamız Olmaz"

- AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki
'nin Yedi Renk Tek Yürek Platformu ile bir araya geldiği programa katılanlardan görüntülerMehmet Özhaseki'nin salona gelişiMehmet Özhaseki'nin bir çocukla sohbetiMehmet Özhaseki'nin konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Yedi Renk Tek Yürek Platformu ile bir araya geldi. (1)
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Kaynak: AA