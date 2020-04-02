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Özhaseki: "Cumhurbaşkanımız belediyelere 'İhtiyaçları hızlı giderin' talimatı verdi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "belediyelere vatandaşların ihtiyaçlarını daha hızlı temin edilmesi" talimatı verdiğini bildirdi.

02.04.2020 21:00 | Son Güncelleme: 02.04.2020 21:00
Özhaseki:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "belediyelere vatandaşların ihtiyaçlarını daha hızlı temin edilmesi" talimatı verdiğini bildirdi.
Özhaseki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile video konferans yoluyla büyükşehir ve il belediye başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini hatırlattı.
Erdoğan'ın belediye başkanlarından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele konusunda şehirlerde yürütülen çalışmalarla ilgili tek tek bilgi aldığını vurgulayan Özhaseki, "Ayrıca bu süreçte belediye başkanlarımıza izleyecekleri yol haritasını anlattı. Belediyelerimiz vasıtasıyla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının daha hızlı temin edilmesi talimatlarını verdiler." ifadesini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı, AK Parti, Politika
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Haberler ›› Politika ››Özhaseki: 'Cumhurbaşkanımız belediyelere 'İhtiyaçları hızlı giderin' talimatı verdi' - Haberler

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