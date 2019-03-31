Oyların Sayılmaya Başlamasının Ardından Özhaseki'den İlk Değerlendirme: Keyfimiz Yerinde

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, seçime yönelik ilk değerlendirmesinde, "Sonuçları hızlı hızlı alıyoruz. Sandıklardan ilk çıkanlar gelmeye başladı, doğrusu keyfimiz yerinde." dedi.

Özhaseki, AK Parti Genel Merkezi'ne gelişinde gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Zor bir süreci geride bıraktıklarını ve bu süreçte Türkiye'de kanlı, kavgalı bir durumun olmadığını belirten Özhaseki, "Bugün Malatya'da yaşanan olay da keşke olmasaydı. Bu hafif bir gölge düşürdü, o da olmasaydı çok daha keyif içerisinde seçimlere gittiğimizi söyleyebilirdik." diye konuştu.

"SEÇİMSİZ BİR DÖNEM BAŞLIYOR"

Ankara adayı olması dolayısıyla özel gayrette bulunduğunu ve bir taraftan da genel merkezdeki görevi itibarıyla tüm Türkiye'deki belediye başkan adaylarını belirlediklerini anımsatan Özhaseki, 3 aylık süre içerisinde Ankara'da fikir, proje ve düşüncelerini paylaşmaya çalıştığını anlattı.

Seçimin hayırlı olmasını dileyen Haseki, "Ülkemiz için önemli bir gündü, inşallah akşam düşündüğümüz gibi hayırlısıyla sonuçlanır seçimler. Önümüzde 4,5-5 yıl kadar neredeyse artık seçimsiz bir dönem başlıyor. Ülke dışından tezgah kuranların, tuzak kuranların artık manipüle yapamayacakları bir ortam başlıyor. Kabinenin, hükümetin rahatça çalışabileceği, belki yapısal reformları yapabileceği ve hızlı bir çalışma temposu içerisinde Türk ekonomisini ileriye taşıyabileceği bir ortam başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Belediyeler için de 5 yıl boyunca hizmet döneminin başladığına işaret eden Özhaseki, "AK Parti olarak biz bir manifesto yayınladık, bu manifestoda belediye başkanlarımızın uyacakları tüm kuralları birebir belli ettik. Bizden seçilen arkadaşlar o kurallara uyarak bundan sonra belediye başkanlığını yapacaklar." dedi.

"KEYFİMİZ YERİNDE"

Özhaseki, bir soru üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'ya geliş saatinin netleşmediğini, Erdoğan'ın gelmesinin ardından bir toplantı yapılabileceğini aktardı.

"Yavaş yavaş bilgi almaya başladınız mı sonuçlarla ilgili?" şeklindeki bir soru üzerine ise Özhaseki, şunları kaydetti:

"Hızlı hızlı alıyoruz merak etmeyin sonuçları. Sandıklardan ilk çıkanlar gelmeye başladı, söylediler, doğrusu keyfimiz yerinde. Bakın bu seçimler belki biraz da manipülasyonların artık tutmadığının ispatı olacak. İlk günden, daha adamın adaylığı açıklanmadan 'Yüzde 10-20 ilerideyim' diye başlıyor, daha adaylığı belli olmamış adamın. Ne yaptığını da bilmiyor, söylediği de belirsiz fakat ille de aldım gidiyorum havası başlıyor. Gerçi o 'Aldım gidiyorum' diyenler en sonunda sandıklardan gerçekler çıkınca bir başka mahcubiyet yaşıyorlar. İnşallah bu gece çıkan sonuçlara herkes rıza gösterir, sandıkta milletin tecellisi ne ise ona saygı gösterir, çıkıp artık 'Oylar çalındıydı, vay gittiydi, geldiydi' demezler."

"ÇİRKİNLİKLERİN OLMADIĞI BİR SEÇİM GECESİ YAŞARIZ DİYE UMUT EDİYORUM"

Bu durumun önceki birkaç seçimde yaşandığını belirten Özhaseki, "Çok çirkindi, söyleyen insanların da hakikaten mahcup olacakları bir durumdu. Kendi il başkanları bazen 'Biz hiç itiraz etmedik, bir yerde çalındığına şahit de değiliz' diyor ama genel başkanları 'Oylar çalındı' diyor. Garip bir şey. Bunların yaşanmadığı, çirkinliklerin olmadığı bir seçim gecesi yaşarız diye ümit ediyorum." diye konuştu.

Kötü manipülasyonların geride kalması temennisinde bulunan Özhaseki, "Parayla anket yapan, herkese dağıtan, üç kuruş alınca mesleğini bile sıfıra indiren adamların da sonu olur diye temenni ediyorum inşallah." dedi.

Kaynak: AA