Özhaseki'den Rakiplerine Proje Eleştirisi

Kaynak: AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Ankara gibi bir büyükşehirde benim dışımda iki aday daha var. Projeleri var mı bilmiyorum. Onlar zannediyorlar ki 'Seçimlere girerken yine bir kuru gürültü çıkarırız, laf kalabalığıyla hesabımıza geldiği gibi istediğimiz yerde vaatlerde bulunuruz ve geçer gideriz. Yok öyle bir şey." dedi.Özhaseki, Elmadağ Hasanoğlan Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında yaptığı konuşmada, Antalyaspor karşılaşmasının ardından dönüş yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarlarına Allah'tan rahmet diledi.Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde büyük tecrübeler kazandığını ifade eden Özhaseki, bakanlığı ve genel başkan yardımcılığı görevlerinde de belediye ve şehircilikle yakından ilgilendiğini belirtti.Özhaseki, daha önce yaptığı projelerde devletin kasasından para çıkmadığını söyleyerek, "Bir belediye başkanı geliyor, her tarafı borçlandırıyor, talan ediyor ve hizmet etmeden gidiyor. Birisi geliyor ve bütün hizmetleri yapıyor, kasası da para dolu olarak teslim ediyor. Bu nasıl oluyor böyle? Her işin başı iyi niyet." ifadelerini kullandı.AK Parti içinde yapılan oylamada adaylık için isminin oy birliğiyle kabul edildiğinin altını çizen Özhaseki, şunları kaydetti:"Her bir arkadaşımız birbirimize kefiliz. Allah'ın izniyle ben onlara ağabeylik yapacağım. Gerek Elmadağ'da ve gerekse diğer ilçelerimizin hepsinde, büyükşehir belediyesinin bütçesini ve imkanlarını hizmete döndürerek sizlerin duasını almaya gayret edeceğiz. Bu konuda tecrübemiz var ve senelerce yaptık zaten. Nereden başlayıp nasıl bir hareketle bu işi götüreceğimizi biliyoruz."Rakiplere eleştiriÖzhaseki, belediye başkan adaylarının belirlenmesinde birçok kriterin göz önüne alındığını ifade ederek, Ankara için gerekli olan projeleri ekibiyle hazırladığını belirtti.Projeleri hazırladığı için vatandaşların kendisinden hesap sorabileceğini belirten Özhaseki, kendisine rakip olan diğer parti adaylarını eleştirerek, şöyle devam etti:"Ankara gibi bir büyükşehirde benim dışımda iki aday daha var. Projeleri var mı bilmiyorum. Onlar zannediyorlar ki 'Seçimlere girerken yine bir kuru gürültü çıkarırız, laf kalabalığıyla hesabımıza geldiği gibi istediğimiz yerde vaatlerde bulunuruz ve geçer gideriz. Yok öyle bir şey. Türkiye'nin en ücra köşelerinde bile belediye başkan adayları oturup vaatlerini yazıyorlar."Konut ve mezbahane sözüProjelerini de anlatan Özhaseki, Hasanoğlan'da kapanan belediye binasının atanacak bir temsilci ile şube haline getirileceğini ve vatandaşlara buradan hizmet verileceğini belirtti.Özhaseki, lojistik merkezi olarak düşünülen alanın vatandaşların isteği doğrultusunda konut alanına dönüştürüleceğini ifade ederek, "Burada bir mezbahane de isteniyor. O mezbahaneyi bir an önce kuracağız burada. Burada da hem gençlik hem de aile yaşam merkezimizi kuracağız. Hanım kardeşlerimiz hobi ya da meslek öğrenmek istiyorlarsa onu sağlayacağız. " diye konuştu.Elmadağ'daki semt pazarını da ziyaret eden Özhaseki, pazarcı esnafıyla sohbet ederek vatandaşların taleplerini dinledi.Özhaseki, Elmadağ Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirdiği mitingde ise kayyum atanan belediyelere değinerek, belediye bütçesinin vatandaşa hizmet yerine Kandil'e gönderildiğini ifade etti."Kentsel dönüşüm benim işim"Elmadağ'da hayata geçirmeyi planladıkları projeleri anlatan Özhaseki, şöyle konuştu:"Burada kentsel dönüşümle başlayan ama yarıda kalan bir iş var. Onu Allah'ın izniyle çözeceğiz. Hiç merak etmeyin. Çünkü kentsel dönüşüm benim işim. Bu fakir kardeşiniz kentsel dönüşümle ilgili yasaları hazırlayanların başında geliyor. Bu benim uzmanlık alanım. Sadece yarım kalan bölge değil, geride kalan yenilenecek alanlarda da bunun usullerini ortaya koyarak dönüşümü yapacağız. Üç mahallemizde doğal gaz sorunu var. Şirketle görüştük ve en kısa sürede onu da çözüyoruz. Birçok ilçede köy yollarının sıkıntısını biliyorum, bu sene itibarıyla asfalt senesi ilan edip herkesin rahatlıkla köyüne gidip gelmesini sağlayacak şekilde o hizmeti de vereceğiz."AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ise Elmadağ Belediye Başkan Adayı Gökhan Küçükçelebi'ye vatandaşların destek vermelerini istedi.Şahin, Mehmet Özhaseki'nin ömrünü belediyeciliğe adadığını belirterek, "Türkiye'de belediyecilik denince ilk akla gelen isim Recep Tayyip Erdoğan, ikinci isim de Mehmet Özhaseki'dir." dedi.Özhaseki'nin 31 Mart seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olacağının altını çizen Şahin, şunları kaydetti:"Bu seçimlere yerli ve milli unsurların oluşturduğu Cumhur İttifakı ile giriyoruz. Cumhur İttifakı, FETÖ'nün şerefli Türk ordusunun üniformasını üzerine geçirip kirleterek hayasızca bir darbe teşebbüsünde bulunduğu 15 Temmuz gecesinde, göğsünü siper eden millet sevdalısı kardeşlerimizin oluşturduğu bir ittifaktır. Bu ittifakta AK Parti ve MHP çok kutlu bir yolculuğa çıkmıştır."Özhaseki'ye, AK Parti Ankara Milletvekilleri Yalçın Akdoğan ve Ali İhsan Arslan ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da eşlik etti.