Özhaseki, 'Erdoğan'ın oy oranı yüzde 39.1' diyen araştırmayı yorumladı: Allah'a şükür bizim anketlerimizde sıkıntı yok

ADA araştırma tarafından yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranını yüzde 39.1 olarak tahmin eden anketi değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki,

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Afyonkarahisar'daki Mevlevihane Camisi'nde cuma namazını kıldı ve Afyonkarahisar Belediyesi tarafından düzenlenen '40 Hatimli Şifalı Aşure' etkinliğine katıldı.

Etkinliğin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özhaseki, "Bugün cumhurbaşkanlığı seçimleri için açıklanan ankette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 39,1 ile ilk sırada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 28,6 ile ikinci sırada yer aldı. Anket sonucunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soruyu da yanıtladı.

"KİM HANGİ AMAÇLA O ANKETİ YAYIMLADI ONU DA BİLMİYORUM"

Özhaseki şunları söyledi:

"O anketi kim yaptı, ne zaman yayımladı hiç bildiğimiz yok. Ancak şu var ki AK Parti kurumsal olarak kendi içerisinde anketleri çok yapar ve vatandaşın nabzını tutar. 'Vatandaş ne diyor' diye o mesajı almaya çalışan ve bu hususta çok dikkatli, titiz davranan bir partidir. Allah'a şükür yaptığımız anketlerde de öyle bir sıkıntı gözükmüyor. Kim, hangi amaçla o anketi yayımladı, onu da bilmiyorum."

"BUNLAR ADAY OLMAK İSTEYİP DİLEKÇE VERMİŞ, KAPILARDA YATMIŞ KİŞİLER"

AK Parti'den istifa edenlerle ilgili değerlendirme bulunan Özhaseki, şunları söyledi:

"Genellikle istifa edenlere bakın, partimizden ya aday olmak isteyip dilekçe vermiş, kapılarda yatmış ama aday olamamış kişiler ya da milletle gönül bağını kestiği için milletin de onları dışlamasından kendilerine yer bulamamış insanlardır. Onlar çıkarken bu tür sözleri söyledikleri zaman, bizim yanımızda ve nezdimizde hiçbir zaman anlamı olmaz. Zaten Allah'a hamdolsun biz, milletin bağrından çıkan bir partiyiz. 2001 yılında başladığımızda büyük bir ihtiyacı gördük.

"KENDİMİZİN NE OLDUĞUNU ÇOK ŞÜKÜR İYİ BİLİYORUZ"

Milletin derdine derman olduk, öne çıktık. Yıllardır da yaptığımız hizmet ve mücadeleyi bütün milletimiz biliyor. Allah'a çok şükür belediyelerdeki başarımız ortada. Bu anlamda her seçimde bir ders almak lazım. Her seçimde milletin ne dediğine biraz daha dikkat etmek lazım. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanımız her fırsatta dile getiriyor. O yüzden de biz kendimizin ne olduğunu çok şükür iyi biliyoruz. Dışarıda, kendine yer bulamadığında bu tür söylemleri dile getirenlerin de bizim nezdimizde 'bir hükmü yok' diye düşünüyorum."

"ZATEN ORTADA YÜZLERCE PARTİ VAR, BİR TANE DE ONLAR KURSUNLAR"

Özhaseki, gazetecilerin yeni parti kurulması ve bakanlar kurulunun değişeceği iddialarına ilişkin sorusu üzerine, "Kendileri bilir. Zaten ortada yüzlerce parti var. Bir tane de onlar kursunlar, çok da lazımsa. Bakanlar Kurulu değişikliğini de biz bilemeyiz arkadaşlar. Onlar Cumhurbaşkanımızın takdirinde olan işler. Dışarıdan illa da bir şeyler isteniyor diye bir şey yapılmaz. Eğer gerçekten bir ihtiyaç varsa, onu da Cumhurbaşkanımız görür. İstişare heyetindeki arkadaşlarımız bunu görür. Ona göre tavır alınır" ifadelerini kullandı.