Özhaseki: Evine Su Parasını Getiren Tahsildarın Militan Olduğunu Düşünün

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanması halinde 20 bin kişinin belediyede işe alınacağı iddiasıyla ilgili konuştu. O zaman PKK ve DHKP-C gibi örgütlerin, 'Sana destek verdik, sen de bizi gör' diyeceklerini öne süren Özhaseki, "İnsanların parklarında artık o militanlar olacak. Allah korusun, evine su parasını getiren tahsildarın militan olduğunu bir düşünün" dedi.?AK Partili Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında Evren ilçesinde partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Özhaseki'ye MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da eşlik etti. Özhaseki, sol partilerin Türkiye'de eserinin bulunmadığını söyledi. Ankara seçimlerinde karşılarında CHP ve DSP'nin adayının bulunduğunu belirten Özhaseki, "Onları eleştiriyorum. Özelleri, yaşamları beni ilgilendirmez. Ancak, Ankara gibi Türkiye'nin gözbebeği bir kente aday olduysanız, proje kitabı bastırıp vaatlerinizi söylemelisiniz. Ankara'yı nereye taşıyacağınızı, ulaşımda ne yapacağınızı, ticaret ve sanayiyi nasıl geliştireceğinizi, kırsalda neler yapacağınızı, ilçelerdeki projelerinizi tek tek söylemlisiniz. Söylemeyip, laf kalabalığıyla seçime girerseniz, ben de bir şeyler söylerim. Saflığıma bakın ki; aday olduğumda bütün adaylar çıkacak, proje söyleyecekler, ben de söyleyeceğim. Millet de elini vicdanına koyacak. Diyecekler ki, 'Şu projeler güzel, Ankara için gerekli'. Sonra da şahıslara bakacaklar, 'Bu adam bunu yapabilir, tecrübesi, başarısı var veya yok' diyerek karar verecekler diye düşünüyorum. Ne gezer, öyle bir şey yok. Sadece bir gürültüyle işi götürmeye çalışıyorlar" dedi.'ZATEN YALAN SÖYLEMELERİ BİTMİYOR'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatla Kızılay'da döner dağıttığını hatırlatan Özhaseki, vatandaşların 'döner isteriz' sloganları üzerine, "Bir bakayım, para arttıysa burada bir döner tezgahı koyalım, sizlere helal hoş olsun, ne olacak. Zaten yalan söylemeleri bitmiyor, merak etmeyin para gelir arkasından. Onlar söyledikçe yalan, para geliyor çok şükür. Ben burada döner dağıtacağım söz veriyorum" diye konuştu.'PKK'LILAR ASLA KARDEŞİMİZ DEĞİL'Mehmet Özhaseki, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin, "Kürdistan'da biz kazanacağız. Batıda da Cumhur İttifakı'na kaybettireceğiz" sözüne hatırlatarak tepki gösterdi. "Bu ne çirkin bir söz ya" diyen Özhaseki, "Bizim bildiğimiz bu cennet vatanın her bir köşesinin her bir ucundaki en ufak toprak parçamızın adı Türkiye. Bundan başka hiçbir isim de kabul etmiyoruz zaten. Niyetleri çok açık, belli değil mi?" şeklinde konuştu.Vatandaşların, 'Türk-Kürt kardeştir, PKK kalleştir' sloganı üzerine Özhaseki, şöyle konuştu: "Kardeşiz tabii ki. Ama PKK'lılar asla kardeşimiz değil. Şimdi bu adamlar, 'batıda kaybettireceğiz' derken nereyi kastediyorlar? İstanbul'un, Adana'nın adını söylüyorlar. 'Aday çıkarmayacağız' diyorlar. Ankara'ya gelince es geçiyorlar. Biliyorlar ki; bizim hemşehrilerimiz, milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya bağlı. Bu katiller sürüsünü her gün lanetliyor. Ne olur yiğit olun. Çıkın deyin ki, 'bu bizim ortağımız'. Değilse yine çıkın deyin ki, 'bunlar Kandil'in uzantısı, lanet olsun, bunlar bizim ortağımız değil'. İkisini de söylemiyorlar."'SANA DESTEK VERDİK, SEN DE BİZİ GÖR' DİYECEKLER'CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni kazanması halinde, 20 bin kişinin belediyede işe alınacağı iddiası üzerine konuşan Özhaseki, şunları söyledi:"'20 bin kişi işe adam alacakmışsınız, doğru mu?' Aynen soru bu. 'Ne gezsin ya, belediyenin bütçesi var mı? Belediyede 20 bin kişiye ihtiyaç var mı?' demiyorlar. Aynen şöyle söylüyorlar; 'ne olacaktı, tabii alacağız'. Yarın bir gün o militanlar, PKK'lıların veyahut da kafasına göre değişik örgütlere mensup olanların, ki onlardan daha tehlikeli olan DHKP-C'nin, bu ülkeyi yıkmak isteyenlerin, bölmek isteyenlerin, bunları boş bırakacağını mı zannediyorsunuz? O listelere hiç dokunmayacaklarını mı zannediyorsunuz? 'Sana destek verdik, sen de bizi gör' diyecekler. Bu oyun çok oynandı Türkiye'de. Hepimiz biliyoruz zaten bu oyunu. İnsanların parklarında artık o militanlar olacak. Allah korusun, evine su parasını getiren tahsildarın militan olduğunu bir düşünün. Başımıza gelecek felaketleri bir düşünün. Allah korusun."- Ankara