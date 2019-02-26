Özhaseki: "Geçmiş Belediye Başkanlığı Dönemimde Ne Söylediysem Yaptım"

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Ne yapacaksak onu söylüyoruz. Zerre miktarı yalan olmaz. Geçmiş belediye başkanlığı dönemimde ne söylediysem yaptım." dedi.Özhaseki, Bala'daki programları kapsamında MHP Bala İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Daha sonra Afşar Mahallesi'ne geçen Özhaseki, partisinin temsilciliği önünde vatandaşlara hitap etti.Projelerine değinen Özhaseki, "Yapabileceklerimizi söylemeye gayret ediyoruz. Ne yapacaksak onu söylüyoruz. Zerre miktarı yalan olmaz. Geçmiş belediye başkanlığı dönemimde ne söylediysem yaptım." ifadelerini kullandı.Afşar Mahallesi'ndeki yol sorununa işaret eden Özhaseki, "Burada asfalt sorunu var. İlk işimizden birisi buranın yol sorununu çözmek olacak. Her sene bir iki defa gelip ne istiyorsanız, buradan gelen talepleri de sonuna kadar takip edeceğiz." diye konuştu.Programa, Bala Belediye Başkanı Arif Kaplan ve AK Parti Bala Belediye Başkan Adayı Ahmet Buran da katıldı.