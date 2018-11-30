30 Kasım 2018, 15:42
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Özhaseki, Hacı Bayram-ı Veli Türbesi'ni Ziyaret Etti

Özhaseki, Hacı Bayram-ı Veli Türbesi

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Cuma namazı sonrası Hacı Bayram-ı Veli Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti.

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Cuma namazı sonrası Hacı Bayram-ı Veli Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti.

AK Partİ'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Cuma namazını Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kıldı. Namazın ardından cami avlusunda cemaatle tokalaşan Özhaseki, vatandaşların tebriklerini kabul etti. Özhaseki, daha sonra bitişikte bulunan Hacı Bayram-ı Veli Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti. Çıkışta gazetecilerin mikrofon uzattığı Özhaseki, "Cami önünde konuşmuyoruz. Cuma kılmaya geldik, duamızı ettik ayrılıyoruz" dedi.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Özhaseke'nin camiye gelişi

-Vatandaşların ilgisi

-Özhaseke'nin camiden çıkışı

-Türbede dua etmesi

-Özhaseke'nin açıklaması

-Detay

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ 

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM
30 Kasım 2018 Cuma 15:42