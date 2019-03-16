Özhaseki - Hdp'li Temelli'nin "Yavaş ve İmamoğlu" Açıklaması

- AK Parti Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki
'nin Ülkü Ocakları Genel Merkezi'ni ziyareti ve açıklamalarıMehmet Özhaseki'nin taksi durağı ziyaretinden görüntülerMehmet Özhaseki'nin Selçuk Ecza Deposu
'nu ziyareti ve konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında Ülkü Ocakları Genel Merkezi ile Selçuk Ecza Deposu'nu ziyaret etti. Özhaseki, Gimat taksi durağında telsizle taksicilere seslendi.
Ankara, AK Parti, Selçuk Ecza Deposu, Güncel
Kaynak: AA