Özhaseki Hdp'nin Yönetimde Mutlaka İşe El Koyacağının İşaretidir

Kaynak: DHA

Özhaseki: HDP'nin yönetimde mutlaka işe el koyacağının işaretidirAK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin açıklamalarını hatırlatarak, "Sezai Bey, 'Bizi inkar edemezsiniz, ret edemezsiniz, biz buradayız' dedi. Yani bu, HDP'nin bu işin içinde olduğunu ve sonuna kadar da bu işi devam ettirdiğini, yarın bir gün de yönetimde mutlaka işe el koyacaklarının işaretidir" dedi.AK Parti'li Özhaseki, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ile AK Parti İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nde bir araya geldi. Bir süre başbaşa görüşen Özhaseki-Çelebi ikilisi ortak basın toplantısı düzenledi. Özhaseki'ye başarı dileklerini sunduklarını belirten Çelebi, şöyle konuştu:"Anavatan Partisi ailesi olarak kendisine desteklerimizi iletmek için buradayız. Anavatan Partisi Cumhur İttifakı'nı hiçbir karşılık beklemeden, sadece devletin bekası, milletin refahı ve huzuru için karşılıksız desteklemektedir. Anavatan Partisi, geçmişte devlet yönetmiş, devlet tecrübesi olan bir parti, bölgemizde ve ülkemizde yaşanan olayları doğru analiz edip, çözümleyen bir parti. Türkiye 31 Mart seçimlerinde de genelde ve yerelde istikrarın sürmesi adına, Cumhur İttifakı'nın başarılı olması için her türlü gayreti göstereceğimizi buradan bir kez daha milletimize beyan ediyoruz. Seçimin son anına kadar tüm Anavatan Partisi camiası olarak Sayın Özhaseki'yi Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı yaparak Ankara'nın gelişimine katkıda bulunmak istiyoruz."'KENDİLERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ'Mehmet Özhaseki de, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı rahmetle anarak, "Değerli başkanım da o günleri birebir yaşayan, milletin siyasi tarihi üzerinde oynanan oyunları birebir bilen birisi olarak bugün bizlere destek vermesi bizleri son derece mutlu etmiştir. Kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.'ÇIKIP DIŞARIDA HESAPLAŞSINLAR'Son 13 günü projelerini anlatarak geçireceğini ifade eden Özhaseki, "Son taktiğimiz de stratejimiz de yolumuz da bu. Bunu herkes bilsin. Ancak zamanında kirli ilişkileri olanlar çıkıp millete hesabını vermeliler. O kirli ilişkilere bizi çekemezler. Biz orada taraf değiliz. Taraf kendileri. 8-10 yıl boyunca kendi kendilerine değişik alengirli işler yapanlar, çıkıp dışarıda hesaplaşsınlar, bizi hiç bu işe bulaştırmasınlar. Hesabını da millete versinler, Ankaralı temiz siyaset istiyorsa kirli ilişkisi olanlar kirli ilişkilerinin ne olduğunu da millete hesabını versinler. Eğer dürüst bir adamsa çağrıda bulunuyorum, o suçladığı adamla bir gün Ankara halkının önünde tartışsınlar, Ankara halkı da CHP'den nasıl bir adamın aday olduğunu görsün" dedi.'AYNI YALANLARI SÖYLEYEREK FARKLI BİR SONUÇ ALABİLMEK MÜMKÜN DEĞİL'Muhalefetin önce seçimlerde önde olduğunu, ardından seçim güvenliğinin olmadığını söylediğini ifade eden Özhaseki, "31 Mart akşamındaki sonucu şimdiden size ilan edeyim. O gün yine aynı sözleri söyleyecekler. Ama insan biraz taktiği değiştirerek farklı sonuç almak ister. Aynı yalanları söyleyerek farklı bir sonuç alabilmek mümkün değil. Her gün diyeceksiniz ki 'öndeyiz', sonuçlar çıkınca 'çaldılar' diyeceksiniz, arkasından farklı sonuç bekleyeceksiniz, olmaz böyle bir şey" diye konuştu.'BİZİ İNKAR EDEMEZSİNİZ DEDİ'HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin açıklamalarını hatırlatan Özhaseki, "Sezai Bey ittifak meselesinde kendilerinin dışlandığını hissedince, Ankara halkının gözünden kaçırılıp, saklanarak gizli ortak gibi pozisyona düştüklerini görünce, 'Bir dakika, biz buradayız ne oluyor size böyle? İttifakın içinde biz de varız, yardım istediniz, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu bilecek ki kazanıyorsa sayemizde kazanıyor. Bizi inkar edemezsiniz, ret edemezsiniz, biz buradayız' dedi. Yani bu HDP'nin bu işin içinde olduğunu ve sonuna kadar da bu işi devam ettirdiğini, yarın bir gün de yönetimde mutlaka işe el koyacaklarının işaretidir. Bu aslında bizim Millet İttifakı'nın söyleyemediği, sakladığı, utandığı bir durum. Fakat gerçeklik her zaman açığa çıkıyor. Orada da Sezai Bey çok net olarak ifade etti zaten. Burada yine Millet İttifakı tarafına bir dürüstlük düşüyor. Namusluca çıkıp söyleyecekler" değerlendirmesinde bulundu.