Özhaseki: Her Mahalleye 'Mahalle Konakları' Yapacağız (2)

Kaynak: DHA

'GAZETELERDE HAYRETLER İÇERİSİNDE OKUDUK BİZDE'AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Yenimahalle'nin Yakacık Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Mansur Yavaş'ın proje üretemediğini belirten Özhaseki, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı 3'üncü kere milletin önüne çıkıyor. Durmadan diyorum ki, 'arkadaş bir projen varsa ne olur söyle.' Ben sıkıştırdıkça bir şey uyduruyor. Ben sıkıştırdıkça bir şey söylemeye çalışıyor ama hiçbir şekilde derli toplu bizim gibi bir kitap yazıp da altına imza atamıyor, bu benim taahhüdümdür demiyor. Geçenlerde dedim ki, 'Gazetecilere sorun bakalım hiç projesi yok muymuş' 'Olmaz olur mu' dedi. 'Su parası' dedi. 'Su parasını ucuzlatacağım', en önemlisi de o' dedi" diye konuştu.Konuşması sırasında bir kişinin gazetede Mansur Yavaş hakkında iddiaların olduğu manşeti göstermesi üzerine konuşmasını kesen Özhaseki, rakibinin sahte senetten mahkemelik olduğunu öne sürerek, "Onu bir göstersene arkadaşlara. Vallahi yeni bir şey çıktı gazetelerde, hayretler içerisinde okuduk. Diyor ki orada 'Sahte bir senetle, adamın birisini tehdit ederek para alıyor' Mahkemeye vermiş adam, sahte senet olduğunu. Bizim başkan adayı meğerse oradan gün ve ceza yemiş, bizimde haberimiz yeni oluyor. Allah'a kurban olayım sahte senet nedir. Öyle şey olur mu. Neyse artık biz orayı geçtik, mahkemelere ne hesap verirse versin" dedi.'TABİ BİZ MERHAMETLİ İNSANLARIZ'Daha sonra Yakacık Mahallesi'nden ayrılan Özhaseki Pursaklar ilçesindeki MHP etkinliğine katıldı. Burada konuşan Özhaseki, Türk milletinin merhametli olduğunu vurguladı. Özhaseki, konuşmasının devamında şöyle dedi:"PKK'lı bir militana derler ki, 'Şu bomba yüklü kamyonu götür, şu iş merkezi önüne koy, sonra sen ayrıl, 3 dakika sonra patlatacağız' Devletin resmi kaynaklarında olanı söylüyorum şimdi, oraya PKK'lı militan getirir. Bunlar daha ayrılmadan, daha kapıyı açarken uzaktan kumanda ile patlatırlar. Tabi biz merhametli insanlarız. Militan da olsa götürüp tedavi ederiz. Aylarca tedaviden sonra kendine gelen PKK'lı diyor ki, 'Bana örgütten dediler ki, 'Oradan sen ayrıl 3-5 dakika sonra patlatacağız.' Ama ben içerideyken patlattılar. Anladım beni de yok etmek istiyorlar. Madem öyle ihtilaflarımız da vardı, bende itirafçı olacağım' Arkadaşların söylediklerine göre, brifing veren arkadaşların o militanın verdiği bilgilerin hepsi doğru çıkıyor. Ama bir şey daha söylüyor. '15 Temmuz'a bir ay kala Kandil'den bize emir geldi. Sakın ola ki hiçbir askere kurşun sıkmayacaksınız. Biz diyor eylemleri durdurduk ara verdik. 15 Temmuz girişimi başarısız oldu. Kandil emri 3 gün sonra yeniledi, bulduğunuz askere kurşun sıkacaksınız diye.' Bu nasıl bir iştir. Bunlara para verenler, destekleyenler, örgütleyenler ve istekleri de aynı emin olun. Kimin bunları desteklediklerini biliyorsunuz, söylememe gerek var mı. Gerek yok, çok aşikar oldu. İstekleri de şu, Türkiye'yi parçalayıp, paramparça edip şimdiki gücü kalmasın. Türk milleti dimdik ayakta kalmasın istiyorlar. Zayıf bir devlet olsun istiyorlar, kendi başının derdine düşsün istiyorlar. Birbirleri ile didişsin istiyorlar, iç savaş çıksın istiyorlar."