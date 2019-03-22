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Özhaseki İsrafsız belediyenin Türkiye'de başlangıcı benimleAK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, İsrafsız belediyenin Türkiye'de başlangıcı benimle. Büyükşehre oturdum, tüm makam arabalarını satarak işe başladım. Ne makam arabası ya, ne şoförü, müdürün, amirin kapısında olmaz öyle bir şey dedi. AK Parti'li Mehmet Özhaseki, partisinin Kalecik ilçesindeki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış törenine katıldı. AK Parti'de Belediye Başkan adayları belirlenirken dikkat edilen şeyleri anlatan Özhaseki, adayın güvenilen insan olması gerektiğini belirterek, En dürüst insan o olacak, şaibesi olmayacak. Dikkat ettiğimiz konu bu. Bu olmazsa bizden uzak olsun. Bulaşıklık var mı arkasında 'Aman ha, sen bizden uzak ol, git. Allah iyiliğini versin' diyoruz. Niye Siciline, arkasına bakıyoruz. Hem el emin sıfatı olacak hem şaibesi olmayacak hem geride pisliği olmayacak hem de işi bilecek. Böyleyse biz belediye başkanı koyuyoruz, yoksa koymuyoruz. Bu sözlerimden de kim alınıyorsa alınsın, umurumda değil şeklinde konuştu.Kalecik'e gelmeden Başkentgaz'ın Genel Müdürü ile görüştüğünü aktaran Özhaseki, Kalecik için gelecek yıl doğalgaz sözünü verdiklerini söyledi.'MAFYALARA DAYANARAK İŞ BAŞINA GELMİYORUZ'Belediyedeki yetkilerinin çoğunu ilçelere devredeceğini söyleyen Özhaseki, Bir dilekçeyi alıp Ankara'ya gelmenize gerek kalmayacak. Şubesini açacağız burada. Biz hizmeti ayağınıza getireceğiz. Ömrümüz hizmetle geçti, bunların nasıl yapılacağını biliyoruz ve bunları yapacak tecrübe bizde var. Zaten bize güvendiğiniz için onlarca yıldır birçok yerde belediyelerde iktidardayız. Allah bu güveni sarstırmasın, biz sizlere güvenerek siyaset yapıyoruz. Başkaları gibi mafyalara, para babalarına dayanarak iş başına gelmiyoruz. Bizim güvendiğimiz bir Allah bir de siz varsınız dedi.'100 BİN ÇİFTÇİNİN HAKKINI YEMEK İÇİN ORTADA BU ADAM'CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş hakkında öne sürülen 'sahte senet' iddialarına değinen Özhaseki, şunları kaydettiŞeker fabrikasının ortakları neredeyse 100 bin kişilik bir çiftçi ailesi var. Oradakilerle bir şirket ihtilafa düşüyor, temyiz safhasına gelince çiftçilere karşı bunu buluyorlar ki 'işimizi bağla' diye. 100 bin çiftçinin hakkını yemek için ortada bu adam. Orada Allah, 'ye' demez, böyle eline yüzüne bulaştırır. 100 bin çiftinin hakkını yemek için nasıl iş bağlamaya kalkarsın sen ya Vekalet yok, sözleşme yok. Açıktan götürüm var, bölüşümde de ihtilaf çıkınca, kavga çıkar. Babalarımızın ortaklıkları vardı 50-60 sene sürerdi. Yaşlanınca derler ki, 'Seninle 50 yıl ortaklık yaptık, helalleşelim, ayrılalım', en sıkı dostları ortaklarıydı, helal iş yapıyorlardı. Ağlaşarak ayrılırlardı. Ancak haram iş yapıyorsanız, hazine bulduysanız, onu bölüşemezsiniz. Haramdır, haram. O yüzden birbirinize girersiniz. Burada olan da bu, başka bir şey değil. O bölüşüm, 100 bin çiftçinin hakkı. Yiyemezsiniz, Allah çarpar sizi.'İSRAFSIZ BELEDİYE'Belediyedeki yönetim anlayışını anlatan Özhaseki, İsrafsız belediyenin Türkiye'de başlangıcı benimle. Büyükşehre oturdum, tüm makam arabalarını satarak işe başladım. Ne makam arabası ya, ne şoförü, müdürün, amirin kapısında olmaz öyle bir şey. Hizmet aracı olur. Ona binerler, inerler. Hizmet yaparken onu kullanırlar, özel araç olmaz. Bunları yıllarca yapmış kardeşinizim, vaat olarak söylemiyorum, bunları yaptığım için söylüyorum dedi.KALECİKSPOR TESİSLERİNİ ZİYARET ETTİÖzhaseki, daha sonra Kalecikspor'un tesislerini ziyaret etti. Burada futbolcularla sohbet eden Özhaseki, eski futbolcu Tanju Çolak ile penaltı atışı gerçekleştirdi. Tesislerde Özhaseki'ye '06' numaralı Kalecikspor forması hediye edildi.