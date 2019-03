Özhaseki: Karşımızdaki İttifak Fetö'den Medet Umuyor (2)

Kaynak: DHA

'BAŞKA BİR ŞEHRİ SÖYLESELER KABUL ETMEZDİM' AK Parti 'li Mehmet Özhaseki Sincan 'da Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti. Yönetim binasında sanayicilerle bir araya gelen AK Partili Özhaseki, 5 kez belediye başkanlığına seçildiğini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yaptığını anımsatarak şöyle dedi:"Yeniden bir daha belediye başkanlığı için başka bir şehir söyleseler ne Binali Bey, ne de biz kabul ederdik. Ancak mesele Ankara ve İstanbul olunca farklı. Burası bizim yüz akımız, gurur kentimiz, kurtuluş harbimizin başladığı, Gazi Mustafa Kemal 'in 'Bismillah' diyerek işe başladığı kent burası, aziz hatırası burada yaşıyor. Dünya, başkentleriyle konuşulur, başkentleriyle övünür dünya. Burada belediye başkanlığı yapmak bir fani için en onurlu görev. Biz de olayı böyle gördük, sağ olsun Başbakanımız da orada gördü. İstanbul için o, biz de burada 'Bismillah' dedik, işe başladık."'ÇİRKİN OLAYLARIN MÜSEBBİBİ DEĞİLİZ'AK Partili Özhaseki, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yaklaşık 3 ay süren seçim çalışmalarını nasıl değerlendirdiği yönündeki soruyu Özhaseki söyle yanıtladı:"3 ay boyunca arkadaşlarımın yazdığı yoğun programa uymaya çalıştım. Sabah kahvaltılı, akşam yemekli program, gün ortasında bol bol çarşı gezerek program koymuşlar. Gezmediğimiz köşe kalmadı, gitmediğimiz, ulaşmadığımız kimse kalmadı; ama kolay değil. Kocaman bir başkentteyiz. 5,5 milyon insan var, keşke vaktimiz olsaydı da herkesin elini sıkabilseydik. Herkesin sorduğu soruya vakit bolluğuyla cevap verebilseydik. Ama olduğu kadar oldu. Orada biz meramımızı anlatmaya çalıştık, Ankara'yı nereye taşımak istediğimizi anlattık. Son 1 hafta boyunca gelişen çirkin olayların da asla müsebbibi değiliz. Ankaralı hemşehrilerimiz bize hakkını helal etsinler, ne yazık ki kirli bir ilişki var. Buna cevap vermesi gerekenler kaçıyorlar ve mağdur edebiyatıyla vakit geçiriyorlar. Allah'tan dileğim ve duam böyle pis işlerle uğraşan insanların bir daha insan içine çıkmaması, aday olmaması."'1 NİSAN'DAN İTİBAREN SÖZ VERDİĞİMİZ HER ŞEYİ YAPACAĞIZ'Seçim sonuçlarına ilişkin öngörülerini aktaran Özhaseki, "İnşallah biz iş başına geliyoruz. Manipüle anketleri boşverin, algı operasyonlarını geçin. Elhamdülillah iyiyiz, keyfimiz yerinde o yüzden. Allah izin verirse 1 Nisan 'dan itibaren söz verdiğimiz her şeyi yapacağız. 5 yıl boyunca dürüst ve şeffaf bir yönetim tarzı ortaya koyacağız. Ben hep ilan ediyorum ya, ihaleler canlı yayınlanacak, makam araçları satılacak, bunların hepsine Ankara halkı şahitlik edecek. Burada bu güzellikleri yapınca 80 vilayet bizi örnek alacak" dedi.'BİR TEK SORUYA CEVAP VERMEDEN KAÇIP GİDEN BİR ADAM VAR' CHP 'li Mansur Yavaş 'ın Ankara Ticaret Odası 'nda toplantıda konuşurken, ATO Başkanı Gürsel Baran'ın salonu terk etmesini de değerlendiren Özhaseki, "Başkalarının hareketlerini ben değerlendirmek zorunda mıyım? Oradaki ortamı da ne olduğunu da bilmiyorum" dedi. İftiraya uğrayan bir insanın yerinde duramayıp, kendini anlatmaya çalışacağını vurgulayan Özhaseki, "Bir tek soruya cevap vermeden kaçıp giden bir adam var. Ona deyin ki 'Niye cevap vermiyorsun kardeşim?' 10 sene boyunca bölüşüm yapan sensin, yiyip içen sensin, arkadaşlık eden sensin suçladığın adamlar. Herhalde bunlara cevap alamayınca insanlar da kızıyorlardır" dedi.'CHP'Lİ SEÇMEN İSYANLARDA'CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 'nun Başdanışmanı Cengiz Topel Yıldırım 'ın, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yavaş hakkındaki açıklamalarına değinen Özhaseki, şöyle konuştu:"Bunu söyleyen arkadaş kim? Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı. Bu arkadaş bildiğim kadarıyla, namuslu, şerefli bir tüccar. O arkadaş hakkında hep iyi şeyler duydum. Bu arkadaş diyor ki; 'Böyle pis bir olay var, CHP olarak bir cümle söyleyemiyoruz'. Karşı taraf kirli olabilir; ama bu senin temizliğini göstermiyor. CHP'li seçmen isyanlarda" dedi.'SÖYLEYEMEDİKLERİ ORTAK YERİNDE DURAMIYOR' HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 'ın Twitter hesabından yaptığı, "Daha iyi bir gelecek için, tüm seçmenlerimizi, partimiz HDP'nin seçim stratejisine destek olmaya çağırıyorum" açıklamasını değerlendiren AK Partili Özhaseki, "Seçim stratejilerini de açıkladılar zaten. Sezai Temelli , 'Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda da Cumhur İttifakı'na kaybettireceğiz' diyor. Demirtaş'ın da stratejisi bu. İnsan duyduğu zaman bile irkiliyor. Bu ülkenin bir adı var, o da Türkiye. Ne yazık ki söyleyemedikleri ortak yerinde duramıyor, 'Kürdistan' diye tarif ettiği kendilerine göre bölgeyi durmadan millete dayatmaya, zorla kabul ettirmeye çalışıyorlar. Ankara'daki seçmenlere, CHP seçmenine sesleniyorum; bunları içlerine sindirebiliyorlar mı? Kürdistan diye bir bölgeyi kabul edebiliyorlar mı? İYİ Parti 'de 'milliyetçiyim' diyen kardeşlerime sesleniyorum; Kürdistan diye bir bölgeyi kabul ediyorlar mı? Onlarla aynı yerde buluşmayı içlerine sindirebiliyorlar mı?" dedi.