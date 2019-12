Özhaseki, Kayseri'de hastane inşaatında incelemede bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, hayırseverlerce yaptırılan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kemik İliği Nakli Hastanesi inşaatında incelemede bulundu.

Bir grup Kayserili hayırsever iş insanıyla ERÜ kampüsündeki inşaatı gezen Özhaseki, gazetecilere Kayserililerin hayırseverlikte birbiriyle yarıştığını söyledi. ERÜ kampüsünde ve şehrin her bir köşesinde hayırseverlerin yaptırdığı eserler bulunduğu vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Burada çok güzel hayırlı bir iş yapılıyor. Helal parayla geçimini sağlayıp sonra birikimini de toplumla bölüşen hayırseverlerimizin her yerde eseri var. Hayırseverliğin bile zor iş yaptığı bu dönemde Kayserili hayırsever hemşehrilerimiz buradalar. Yapılan bu eseri bir kez daha yerinde görmek, çalışmalar hakkında bilgi almak amacıyla buraya geldiler. İşi nasıl hızlandırırız, eseri hizmete nasıl bir an önce açarızın derdindeler."

İlik nakli merkezinin önemine de değinen Özhaseki, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Burada, alanında Türkiye'nin ilk, dünyanın ise 3. hastanesi yapılıyor. Kan kanserli yavrularımızın tedavi edileceği ve onlara ilik nakledilecek bir hastane yapılıyor. Eskiden 'Artık bunu evine götürün, ölümü beklesin.' diye terkedilen yavrularımızın derdine derman bulacak bir merkez. Daha önceki yerde 6 ay kadar hapis hayatı yaşanarak ilik nakli yapılabiliyordu. Şimdi modern bir hastanede onlarca yavrumuz tedavi olacak. Hatta sadece Kayseri ve civarındaki hastalarımız değil, yurt dışından da hastalar gelip hem burada tedavi olacak hem de Kayseri'ye döviz kazandıracak. Mesleklerinde çok kıymetli hocalarımız da başka tekliflere sırtlarını dönüp bu tesisin açılmasını bekliyor. Hayırseverlerimiz de bu işe gönül verdi. İnşallah en kısa zamanda tesisi hizmete sunacağız."

Hayırsever iş insanlarından Harun Yavuz ise "Allah nasip etti, böyle bir hayırlı iş yapıyoruz. Burayı Allah'ın izniyle bitireceğiz ve bir an önce çocuklarımızın hizmetine açacağız." ifadelerini kullandı.

Ziyarette Özhaseki'ye Süleyman Çetinsaya, Abdullah Gülsoy ile Harun Yavuz'un da aralarından bulunduğu Kayserili hayırsever iş insanlarıyla Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, belediye başkanları ve doktorlar eşlik etti.

Kaynak: AA