Özhaseki, Kitap Fuarını Gezdi

AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki
, Ankara Kitap Fuarı'nı ziyaret etti. Ankara Ticaret Odası
(ATO) Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Ankara Kitap Fuarı'nı gezen Özhaseki, fuar alanındaki vatandaşlarla selamlaştı, stantları gezdi ve kitapçılarla sohbet etti.
Özhaseki, fuarda satın aldığı kitapları çocuklara hediye etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
Daha sonra, 31 Mart'ta ilk kez oy kullanacak gençlerle Gençlik Parkı Necip Fazıl Kısakürek
Tiyatro Salonu'nda bir araya gelen Özhaseki, gençlere seçilmesi halinde Ankara'da hayata geçireceği projeleri anlattı.
Özhaseki'ye programlarında, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer
, İzmir
Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı
, Ankara Milletvekilleri Asuman Erdoğan
ile Zeynep Yıldız
da eşlik etti.
AK Parti, Ankara, Politika
Kaynak: AA