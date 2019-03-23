Özhaseki : "(Mansur Yavaş ile İlgili Sahte Senet İddiaları) Çok Kirli Bir İlişki Var Burada"

Kaynak: AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ile ilgili "sahte senet" iddialarına değinerek, "O işten 600 bin dolar alacak senin ne maharetin var? Ne bu 600 bin dolarlık iş? Doğru dürüst cevap ver. Çok kirli bir ilişki var burada." dedi.Özhaseki, Atatürk Kültür Merkezi Hipodrom'da gerçekleştirilen Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi'nde yaptığı konuşmada, Çevre Şehircilik Bakanlığı döneminde, terör örgütü PKK'nın zarar verdiği 30 bin evi bir yıl içerisinde yaptırdıklarını belirtti.Ankara için hazırladıkları projelere değinen Özhaseki, "Mimar, mühendis, psikolog ve kültür sanat danışmanlarıyla çalıştık. 11 ana başlıkta 111 ciddi proje hazırladık. Ayrıca 25 ilçemizde, gerek merkez gerekse biraz daha kenarda kalan taşra ilçelerimizde 5 bine yakın projeyle sizlerin huzurundayız." ifadelerini kullandı.Özhaseki, Ankara için aday olan diğer isimlerin projelerinin olmadığını, seçim kampanyası sürecinin bu yönüyle hayal ettiği gibi yürümediğini belirterek, proje üretmeyi "öz güven ve insanlara duyulan bir saygı olarak" nitelendirdi.Özhaseki, "Özellikle CHP'nin adayı, 3'üncü dönemdir aday. Böyle projeler ondan çıktı mı? Hayır. Açıkça ilan ediyorum, Belediyeciliği de bilmiyor. Her konuştuğunda gaf yapıyor ve tuhaf tuhaf gülünecek işler söylüyor. Güler misiniz, ağlar mısınız? Ankara gibi bir başkente eğer adaysanız ve insanların huzuruna çıkıyorsanız, saygı duyacaksınız ve dersinize çalışacaksınız." diye konuştu."Çok kirli bir ilişki var burada"Cumhur İttifakı'nın neden kurulduğunu ve amaçlarının ne olduğunu anlattıklarını belirten Özhaseki, CHP ve İYİ Parti'nin HDP ile ittifak yapıldığını gizlediklerini kaydetti.Özhaseki, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ile ilgili "sahte senet" iddialarına değinerek, "O işten 600 bin dolar alacak senin ne maharetin var? Ne bu 600 bin dolarlık iş? Doğru dürüst cevap ver. Çok kirli bir ilişki var burada." dedi.Mansur Yavaş'a yönelik eleştirilerini sürdüren Özhaseki, şöyle devam etti:"600 bin dolar için avukatlık vekaletin neden yok? 'Yok' diyor. Niye sözleşme yapmadın? Arkasından mazerete bakın, 'Çok büyük vergi vardı' diyor. Allah seni ıslah etsin. Bu millet vergilerle ayakta duruyor. Sen 600 bin dolar üsten götürmeyi biliyorsun ama devlete vergi vermeden öyle mi? Yazıklar olsun sana. Arkası daha kötü geliyor. 'Ben mazlumum, mağdurum' diyor. Bu olayların hepsi sen aday olduktan sonra ortaya çıkmadı ki. Daha öncesinden beri var. Mazlumum diyorsun ama adama 1,5 sene boyunca tehdit ve şantaj mesajları göndermişsin.""Bir disiplin cezası dahi almadım"Siyasetle uğraşan kişilerin geçmişinin araştırılması gerektiğini anlatan Özhaseki, "25 yıllık kamu yöneticiliğim var. Bakanlık, başkanlık yaptım. Bir disiplin cezası dahi almadım çok şükür." diye konuştu.Şeffaf belediyeciliğin Ankara'da hakim olacağını vurgulayan Mehmet Özhaseki, şunları söyledi:"Belediye'nin bütçesi ne kadar, ihalelere kim giriyor, kim çıkıyor, bütün Ankaralı hemşehrilerimiz bilecek. İşimizi yaparken istişareyle iş yapacağız. Sizlere danışacağız ve çıkan neticeyi de istişare sonucunda ne çıkmışsa ona uyarak devam edeceğiz. İsrafsız belediye nasıl olur Allah'ın izniyle tüm Türkiye'ye göstereceğiz. Bu fakir kardeşiniz belediyeye oturduğumda, bütün makam araçlarını satmış birisiyim. Herkes hizmet aracına ya da kendi özel aracına binecek. Bunları uygulamış bir kardeşinizim."