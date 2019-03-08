Özhaseki, MHP Mamak İlçe Teşkilatıyla Buluştu

AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki
, "Ankara Büyükşehir Belediyesine geldiğimizde yaptığımız en büyük sosyal tesise, kültür merkezine Allah izin verirse Başbuğ
Alpaslan Türkeş
ismini koyarak işe başlayacağım." dedi.
Özhaseki, Necmettin Erbakan
Kongre Merkezi'nde Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP
) Mamak
İlçe Teşkilatı ile bir araya geldi. Regaip Kandilini kutlayan Özhaseki sonrasında, belediye başkanlığı döneminde yaptıklarını ve 31 Mart'ta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmesi halinde hayata geçirmeyi planladığı projeleri anlattı.
Özhaseki, ittifak adaylarının birbirinden hiçbir farkının olmadığını belirterek, "Biz, 25 arkadaş huzurunuzdayız. 25 arkadaşımızın 3 tanesi Milliyetçi Hareket Partisinden, 22 arkadaşımız da AK Parti. Birbirimizden bir farkımız var mı? Vallahi yok. Ortak özelliğimiz, yerli ve milli olmamız." ifadelerini kullandı.
Bir oyun bile öneminin olduğunu söyleyen Özhaseki, "Bir oy için bile kocaman şehirlerde oylama yapılıp seçim berabere bittiği için kura çekilip bir başka tarafa şehrin verildiğine şahidiz biz zamanında. Birkaç oyla koca koca belediyelerin başkalarına gittiğine şahidiz bizler." diye konuştu.
Özhaseki, "Ankara Büyükşehir Belediyesine geldiğimizde yaptığımız en büyük sosyal tesise, kültür merkezine Allah izin verirse Başbuğ Alpaslan Türkeş ismini koyarak işe başlayacağım. Birileri varsın vatan hainlerinin ismini versin umurumuzda bile değil. Onlar zaten silinir gider bir gün. Ama biz tarihimize ecdadımıza saygılı davranıp bu millete hizmet edenlere değer katanların isimlerini başımıza taç edeceğiz ve onu her yer de korumaya devam edeceğiz." dedi.
Özhaseki, belediyeler konusunda gerekli bilgi, beceri ve tecrübesi bulunduğunu belirterek katılanlardan destek istedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya
ise "Mehmet Özhaseki'nin Ankaramızı bir dünya kenti yapacağına inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.
AK Parti Mamak Belediye Başkan adayı Murat Köse
, Mamak'ta birçok projesi olduğunu belirterek, "Gizli bir hazine Mamak. Dolayısıyla burada turizm alanları oluşturacağız." dedi.
Programa, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız
, MHP Ankara Milletvekili Sadir Durmaz
, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ da katıldı.
Özhaseki lokma ve kandil simidi dağıttı
Mehmet Özhaseki, daha sonra Hacı Bayram Cami
'ne giderek ziyarete gelen vatandaşlara lokma ve kandil simidi dağıttı.
Burada gazetecilere konuşan Özhaseki, "Güzel bir gündeyiz Rabbim bu ümmeti Muhammed'in kurtuluşuna vesile etsin diye dua ediyoruz. Bu günlerde yapılan dualar da zaten reddolmaz. Allah ülkemize birlik versin dirlik versin beraberlik versin milletimizin büyüklüğü yüceliği daim olsun. Göklerde bayrağımız her daim dalgalansın ezanımız okunsun." dedi.
Programa katılan Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Üç ayların başlangıcı Rabbim, tüm İslam alemini kurtuluşa erdirsin inşallah." diye konuştu.
Özhaseki'ye eski futbolcu Tanju Çolak
, AK Parti Altındağ
Belediye Başkan adayı Asım Balcı
ve eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da eşik etti.
AK Parti, Ankara, Mamak, MHP, Güncel
Kaynak: AA