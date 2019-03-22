Özhaseki'nin Kuvâ-yi Milliye ve Ankara Marşı Klibi Ses Getirdi

Cumhur İttifakı'nın <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ankara/' title='Ankara'>Ankara</a> Büyükşehir Belediye Başkan adayı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/mehmet-ozhaseki/' title='Mehmet Özhaseki'>Mehmet Özhaseki</a>'nin Kuva-yi Milliye ve <a class='keyword' href='/ankara/' title='Ankara'>Ankara</a> Marşı klibi ses getirdi.<br><br>Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı <a class='keyword' href='/mehmet-ozhaseki/' title='Mehmet Özhaseki'>Mehmet Özhaseki</a>'ye atfen yapılan Kuva-yi Milliye ve Ankara Marşı klibi izlenme rekoru kırıyor. Adından sık sık bahsettiren Haseki Gönüllüleri grubu yeni bir klibe imza attı. Bu klipte seğmenlere, cumhuriyet değerlerine ve Gazi <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/mustafa-kemal-ataturk/' title='Mustafa Kemal Atatürk'>Mustafa Kemal Atatürk</a>'e vurgu yapılıyor. - ANKARA