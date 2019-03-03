Özhaseki Senin Projeler Bitti Milleti Oyalama O Zaman

Kaynak: DHA

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, rakibi Mansur Yavaş'ın halen proje açıklayamadığını söyleyerek, "En sonunda, 'olmaz olur mu, en büyük projem su parasını ucuzlatmak' dedi. Fesuphanallah. Su parasını ucuzlatmaksa, Mustafa Başkan da yaptıysa, senin projeler bitti. Milleti oyalama kardeşim o zaman. Niye oyalıyorsun milleti" dedi.AK Partili Mehmeh Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında Yenimahalle Kardelen Konut Yapı Kooperatifleri Üst Birliği üyeleriyle İvedik'te bir araya geldi. Toplantıya, AK Parti Altındağ Belediye Başkanı, Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki de katıldı.'ALTINDAĞ'IN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ'Özhaseki, AK Parti'de 3 dönem kuralını hatırlatarak, şöyle konuştu:"Sayın Cumhurbaşkanımızla bu konuları istişare eden, Türkiye'deki belediye başkanlarını belirleyen kardeşiniz benim. Bir taraftan 3 dönem doldu. Veysel Bey'in bu kural itibariyle geri çekilmesi lazım. Ama bir taraftan da Veysel Bey emekli olsun istemiyoruz. Veysel Bey gibi değerli bir belediye başkanımızı kaybetmek istemiyoruz. Altındağ'da yaptıklarıyla Veysel Bey kendini ispatladı. Altındağ'da Veysel Bey iş başına geldi ve Altındağ'ın çehresi değişti. İnsanlar şimdi gezmeye Altındağ'a mı gidiyor, Atakule'nin oraya mı çıkıyor? Hiç kimsenin gezmeye Çankaya'ya çıktığını duymadım. Veysel Bey'i kaybetmemek adına Cumhurbaşkanımızla konuştuk, kendisine de tebliğ ettik. Bir taraftan emek vermiş, kentsel dönüşüm yapmış, kasası dolu bir belediye var. Veysel Bey'in tercihi de, benim teklifim de, Cumhurbaşkanımızın onayı da Yenimahalle oldu. Allah utandırmasın."'İKİRCİKLİ BİR DURUM VAR'Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin ciddi bir beka meselesi olduğunu belirtti. Millet İttifakı'na tepki gösteren Özhaseki, "Ne olur çıkın, ciddi olarak, 'Bu PKK'ya lanet olsun, evlatlarımızın katili bu kanlı örgütü lanetliyoruz. FETÖ denen adi örgütü lanetliyoruz' deyin. Yiğitçe söyleyin bunu. Onların siyasi uzantılarına karşı olduğunuzu da söyleyin. Ama ne yazık ki orada ikircikli bir durum var. Çaktırmadan bir taraftan desteğini almaya çalışıyorlar ve asla bu şekilde bir tavır da almıyorlar. Buna da üzülüyoruz" dedi.'NİYE OYALIYORSUN MİLLETİ'Mehmet Özhaseki, Anadolu'nun en ücra köşesinde bile bütün belediye başkan adaylarının projeler tanıtıp, kitap haline getirdiğini belirtti. Ankara'daki rakiplerinin bunu yapmadığını söyleyen Özhaseki, şöyle konuştu:"5 sefer belediyelere aday olmuş bir arkadaşınız olarak söylüyorum. Şimdiye kadar hiçbir adayın özeliyle ilgili bir cümle kurmadım, beni ilgilendirmez. Onun yaşamıyla ilgili benim hakkım da haddim de değil. Ben bunlara karışamam, ancak projeleri konuşmak istiyorum. İnşallah rakiplerimiz çıkar, bunları yazarlar diye de bekledim. Ne yazık ki; iki rakibim var birisi DSP'den çıktığı için, yeni çıktı arkadaş herhalde projelerini yakında söyleyecektir. Projeleri hususunda fikir yürütürüm. Ancak, üçüncü seferdir aday olan arkadaşımız daha bir tek cümle proje söylemedi. Durmadan sıkıştırdım, iki ay boyunca, 'ya kardeşim adaysın ama ne olur projeni' söyle. Proje yok. Sıkıştığı yerde bulduğu adamlara bol bol vaat. Kim gelse karşısına onlarla ilgili bir vaat. En sonunda televizyoncular sıkıştırınca dedi ki, 'olmaz olur mu, en büyük projem su parasını ucuzlatmak' Fesuphanallah, su parasını ucuzlatmaksa, Mustafa Başkan da yaptıysa, senin projeler bitti. Milleti oyalama kardeşim o zaman. Niye oyalıyorsun milleti?"