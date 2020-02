Özince: "Ticaret her kapıyı açan anahtardır"

Ortadoğu'da yaşanan karamsar tablonun geçeğini, dönemsel olaylarla morallerin bozulmaması gerektiğini kaydeden Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince, "Bugüne kadar ülkemizde de çevremizde de daha olumsuz günler gördük. Bu coğrafya hareketlenmeye tereddütsüz devam edecek. Bu sıkıntılara çare bulmanın en güzel yöntemi ticaretin artırılması. Ticaret her kapıyı açan anahtardır" dedi.



Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), 'Ortadoğu'daki Hareketliliğin Bölgemize Yansıması' konulu konferans düzenledi. Ersin Özince'nin konuşmacı olduğu konferansa, Akdeniz Kaymakamı Muhuttin Pamuk, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Meclis Başkanı Hamit İzol, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, oda başkanları iş insanları katıldı.



"Biz güçlü olursak tüm bölge güçlü olur"



Konferansın açılış konuşmasını yapan MTSO Başkanı Kızıltan, Mersin'in ekonomik imkanlarına değinerek, özellikle son dönemlerde üzerine yoğunlaştıkları Çukurova Bölgesel Kalkınma Planı hakkında bilgi verdi. Bölgede oluşturulacak ekonomik güç ile Ortadoğu'da yaşanan sorunların en aza indirileceğine inandığını kaydeden Kızıltan, "Biz güçlü olursak tüm bölge güçlü olur. Hepimiz gönüllü birer elçi olarak Ortadoğu'da iş yaptığımız insanları kültürel, sosyal, demokratik olarak aydınlatmalıyız. Artık birlik ve beraberlik içinde hareket etmeliyiz. Bizi yönetenlere büyük iş düşüyor. Lütfen toparlansınlar ve ülkede bozulan moralleri düzeltsinler" çağrısında bulundu.



"Ortadoğu uzun yıllar kaynayacak"



Konuşmasına, "Ortadoğu'daki hareketlilikten bahsedecekken Ortadoğu ateşe bulandı" diyerek başlayan Ersin Özince, Ortadoğu'nun daha uzun yıllar kaynayacağına inandığını söyledi. Özince, "Bu coğrafya hareketlenmeye tereddütsüz devam edecek. Benim kendi pratiğimde gördüğüm kadarıyla bu sıkıntılara çare bulmanın en güzel yöntemi ticaretin artırılması. Ticaret her kapıyı açan anahtardır" diye konuştu.



Mersin'in ticaret konusundaki deneyimleri asırlara dayanan şanslı bir il olduğunu vurgulayan Özince, bölge ticaretinin halen Finikeli tacirlerin izini taşıdığını kaydetti. Ülkenin her konuda ulusal stratejiye ihtiyacı bulunduğunu ifade eden Özince, şu tavsiyelerde bulundu:



"Elbette Mersin'in de bölgesiyle birlikte sinerji oluşturacağı milli projelere, uzun vadeli projelere ihtiyacı var. Her gelen yönetimle sürekli değiştirilen değil, ama mutlaka toplumla temas içinde, gençlerin nazarı, geleceğin işlerini, girişim imkanlarını dikkate alarak, mukayeseli üstünlük geliştirecek işler düşünülüp, siyasetten uzak stratejiler yapılmalı. Plansız çalışılmamalısınız."



"Toplumlar ticaretle yakınlaşacaktır"



Roma'nın, Ortadoğu'yu asırlarca az sayıda insanla çok iyi şekilde yönettiğini hatırlatan Özince, bunu da güçlü Roma Hukuku ile başardığını söyledi. Bu hukukun ticareti mümkün kıldığını, insanların daha huzurlu ve müreffeh yaşamasına imkan tanıdığını belirten Özince, "Ben, Ortadoğu'nun bu sıkıntılara rağmen kendi öz değerlerini, öz kabiliyetini yitirmediği kanaatindeyim. Bugün Lazkiye denildiği zaman aklınıza Ruslar gelmesin. Orası bir Finike, Akdeniz limanı. Toplumlar ticaretle yakınlaşacaktır" ifadelerini kullandı.



Gençlerin teminatının ulusal politikalar olacağını kaydeden Özince, bugüne kadar bu konunun ihmal edildiğine dikkat çekerek, "Maalesef hep tüketimle övündük. Kalemtıraşa kadar Çin'den aldık. Hiçbir telefon, bilgisayarın yazılımı bize ait değil. Tam da Kurucu Önderin ifade ettiği gibi bilim ve akıl yönümüz büyümeli. Şehrimizde böyle aydın, dinamik bir iş çevresi olmalı. Kentinizde 4 tane üniversite var. Oda bünyesinde ikinci, üçüncü nesil yöneticilerin yetiştirildiğini görüyorum. Bu süper vizyoner bir çalışma. Bu dinamik yapının önünü devlet de açmalı. Burada oluşan sinerjiyi desteklemeli" şeklinde konuştu.



Devletin hakem rolünün mutlaka olması gerektiğini dile getiren Özince, ancak her konuda önder olması değil, kendi yatırımcısının arkasında durduğu bir model geliştirmesi gerektiğini anlattı. Her yüzyılda, her dönemde bugünden daha büyük sıkıntılar yaşandığını yineleyen Özince, "Bugüne kadar ülkemizde de çevremizde de daha olumsuz günler gördük. Bugünler de geçecek. Yeter ki, Türkiye Cumhuriyeti, cumhuriyetin kuruluş ilkelerine dönsün, kendi istiklaline ve ekonomik istikbaline sahip çıksın. Bunun da başarılacağına hiçbir tereddüt duymuyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA