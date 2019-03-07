Özkan, Avanos'ta Seçim Bürosunu Ziyaret Etti

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tuncay Özkan, Nevşehir'in Avanos ilçesinde, partisinin Avanos Belediye Başkan adayı Celal Alper İbaş'ın seçim bürosunu ziyaret etti.Burada partililere hitap eden Özkan, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçimde İbaş'a destek istedi.Özkan, "Anadolu'nun aydınlanmasına başkentlik yapan Nevşehir'in, Hacıbektaş ve Avanos'un yeri ayrıdır. Bu topraklarda, Hacı Bektaş Veli'nin öğretileri ile Anadolu şekillenmiştir. Kadınıyla erkeğiyle çalışan, her mahallesinde çocuk kreşleri olan, yepyeni bir belediyecilik anlayışı için çalışıyoruz. Avanos'ta da bu örnek belediyeciliği sizlerin desteği ile başarmak istiyoruz." dedi.Esnaf ziyaretinin ardından ilçeden ayrılan Özkan'a programında CHP İl Başkanı Kamil Gülmez de eşlik etti.