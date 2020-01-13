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Özkan çifti, gazetecilerin gününü kutladı

Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirdikleri rahim, yüz ve çift kol nakilleriyle dünyanın konuştuğu isimler haline gelen Ömer ve Özlenen Özkan çifti, gazetecilerin gününü kutladı.

13.01.2020 14:30 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:30Özkan çifti, gazetecilerin gününü kutladı
'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirdikleri rahim, yüz ve çift kol nakilleriyle dünyanın konuştuğu isimler haline gelen Ömer ve Özlenen Özkan çifti, gazetecilerin gününü kutladı.
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi olan Özkan çifti, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi toplantı salonunda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir organizasyon düzenledi. Etkinliğe katılan basın mensupları, kendileri için hazırlanan pastayı kesti.
Prof. Dr. Ömer Özkan, gazetecilerin özel gününü kutlamak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Gazetecilerin zor şartlarda çalıştıklarını ifade eden Özkan, "Hep siz bizim yanımızda oluyorsunuz, bu kez biz sizin yanınızda olmak istedik." dedi.
Özkan, gazetecilerin gününü kutlayarak, başarılı bir yıl geçirmelerini temenni etti.

Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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