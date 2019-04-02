Özkan Kürşad Erdur Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DSP MARDİN büyükşehir belediye başkan adayı Özkan Kürşad Erdur oldu. DSP adayı Özkan Kürşad Erdur, MARDİN büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? MARDİN büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan DSP MARDİN büyükşehir belediye başkan adayı Özkan Kürşad Erdur ile ilgili seçim sonuçları ve MARDİN büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. DSP MARDİN büyükşehir belediye başkan adayı Özkan Kürşad Erdur oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte MARDİN büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. MARDİN aday yarışı ve MARDİN seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

MARDİN Seçim Bilgileri

MARDİN büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 1.837 olduğu belirlendi.

MARDİN büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 1.837 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

MARDİN büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 80,62 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

MARDİN büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 484.657 olduğu belirlendi.

MARDİN büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 390.707 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

DSP MARDİN Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özkan Kürşad Erdur Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DSP MARDİN büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Özkan Kürşad Erdur, MARDİN yarışında % 0,20 oranında aldığı oy ile 8'nci oldu. Özkan Kürşad Erdur toplamda 760 adet oy sayısına ulaştı.

Özkan Kürşad Erdur Kimdir?

Özkan Kürşad Erdur, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde DSP Mardin Belediye Başkan Adayıdır.

DSP MARDİN büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.