Özkan Yıldırım Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP TOKAT SULUSARAY belediye başkan adayı olan Özkan Yıldırım isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. TOKAT SULUSARAY ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Özkan Yıldırım isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP TOKAT SULUSARAY adayı Özkan Yıldırım kimdir? BTP TOKAT SULUSARAY adayı Özkan Yıldırım yüzde kaç oy aldı?

Özkan Yıldırım Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP TOKAT SULUSARAY belediye başkan adayı olarak gösterilen Özkan Yıldırım SULUSARAY ilçesinde % 0,32 oranında oy almıştır. SULUSARAY ilçesinde % 0,32 oranında oy olan Özkan Yıldırım adlı BTP adayı toplamda 9 adet oy sayısına ulaştı.

TOKAT SULUSARAY ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.