Özkeçeci Gazetecilerle Bir Araya Geldi

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AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Özkeçeci, İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin belediye başkan adaylarının açık ara önde olduğunu söyledi.Karşılarında amaçlarının ne olduğu belli olmayan bir ittifak olduğunu belirten Özkeçeci, "Buradan sağduyulu, vatanını seven CHP'li vatandaşlara sesleniyorum. CHP'nin büyükşehir belediye başkan adayı yok. CHP'nin ilçe belediye meclisi adayları arasında terör örgütlerine yakın 15 kişi var." dedi.Kendilerinin millete sırtını dayadığını ifade eden Özkeçeci, sırtını terör örgütü PKK'ya, Kandil'e dayayanların Gaziantep'i de Truva atı gibi kullandığını söyledi.Eski HDP Milletvekili Celal Doğan'ın Millet İttifakı yerine DSP'den büyükşehir belediye başkanı olduğunu anımsatan Özkeçeci, şunları kaydetti:"Celal Doğan'ın belediye meclisi üye aday listesini CHP'nin hazırladığı ve HDP'yi doldurduğu açıkca görülmüştür. Terör gruplarıyla iltisaklı, Şehitkamil'den 8, Şahinbey'den 6, İslahiye'den 1 kişi var. Bu apaçık aldatmadır. Kandil listesi, Bizans oyunlarıyla Gaziantep meclis aday listesine girmiştir. CHP'nin başını çektiği Millet İttifakı, tüm Türkiye'de olduğu gibi Gaziantep'te de HDP'nin taşıyıcı anneliğini yapmaktadır. Bunu yaparken DSP'yi de oyununa alet etmiştir. CHP'ye, DSP'ye gönül vermiş kardeşlerimin bu oyunu göreceğine yürekten inanıyorum. Alenen oynanan bu kirli oyunu Gaziantepli hemşehrilerimizin takdirine bırakıyoruz."