Özlediğimiz Yaratıcılık ve Emek: Db Handmade

Eşsiz ev aksesuarlarına, ev tekstili ürünlerine, oyuncaklara sevgilerini kattılar, iyi dileklerini işlediler.Mümkün olduğu kadar doğal malzemelerle hazırlanan DB Handmade koleksiyonunun her kategorisinde o özlediğimiz yaratıcılık ve emek kendini gösteriyor. İster mutfak tekstilinden bir önlük seçin, ister puf, dekoratif aksesuarlar ya da minik bir anahtarlık... Sahip olacağınız her parça özgün bir tasarım olacaktır.Hem evinize hem de size keyif katan yastıklar, önlükler,masa örtüleri, keçe aksesuarlar, kapı süsleri, evinizin, işyerinizin bir köşesinden size mutluluk dağıtan figürler, melekler, salona renk katan puflar, el emeği yılbaşı süsleri ve daha neler neler...Üstelik ihtiyacınız olan renk ve ölçülerde size özel olarak üretilebiliyor. Masanız çok mu büyük; çocuğunuza doğal malzemelerden yapılmış kırmızı pijamalı bir oyuncak ayı mı istiyorsunuz, ya da isme özel bir hediye mi almak istiyorsunuz DB Handmade Arts ve Crafts bir tık uzağınızda.DveB Handmade koleksiyonu sizin de evinize bereket, konfor, neşe, ruhunuza renk katsın.