Kaynak: İHA

15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip ile birlikte sokağa çıkarak darbecilere direnen Erol Olçok, darbeci teröristler tarafından oğlu ile birlikte şehit edilmişti. Erol Olçok'un bugün doğum günü ve sevenleri onu unutmadı.1993 yılından itibaren Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte çalışan, özellikle AK Parti'nin kuruluşundan bu yana reklam, kurumsal tanıtım ve organizasyon konularında büyük emek veren Erol Olçok, FETÖ mensubu teröristlerin hain darbe girişimine karşı koymak için o karanlık gecede 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip ile birlikte sokağa çıkarak darbecilere karşı direnmişti. Darbeciler tarafından oğlu ile birlikte şehit edilen Erol Olçok'un bugün doğum günü. Kardeşi Cevat Olçok, ağabeyinin eski fotoğraflarından oluşan bir video hazırlayıp sosyal medyada paylaşırken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ise aynı videoyu "Özledik be Erol abi" notunu düşerek paylaştı. - ANKARA