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Özlem çarşısı temizlenip dezenfekte edildi

Eyüpsultan Belediyesi Beyaz Masa birimine vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda her gün sahaya çıkan dezenfeksiyon ekibi Yeşilpınar Mahallesi Özlem Çarşısı'nda dezenfekte ve temizlik işlemi yaptı.

10.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:14
Özlem çarşısı temizlenip dezenfekte edildi
Eyüpsultan Belediyesi Beyaz Masa birimine vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda her gün sahaya çıkan dezenfeksiyon ekibi Yeşilpınar Mahallesi Özlem Çarşısı'nda dezenfekte ve temizlik işlemi yaptı.

Temizlik İşleri, Park Bahçeler Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan ortaklaşa çalışmalarda, 30 ilaçlama personeli, 2 tanker, 2 süpürge aracı ve 1 dezenfektan aracı görev yaptı. Cadde içerisinde bina kapı girişleri, dükkan girişleri, kaldırımlar, dükkan önü dezenfekte edildi.

Ayrıca yine Beyaz Masa Birimine gelen talepler doğrultusunda 4 ayrı ekip, site ve apartmanlarda dezenfeksiyon işlemlerine rutin bir şekilde devam etti. Sokak sokak gezen ekipler apartman binalarının girişlerini, merdiven korkuluklarını, kapıları dezenfekte ettiler. Her gün yapılan dezenfeksiyon çalışmaları, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar düzenli olarak devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Eyüpsultan Belediyesi, Yeşilpınar, Güncel
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