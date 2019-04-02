Özlem Çerçioğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde CHP Aydın büyükşehir belediye başkan adayı Özlem Çerçioğlu oldu. CHP adayı Özlem Çerçioğlu, Aydın büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Aydın büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan CHP Aydın büyükşehir belediye başkan adayı Özlem Çerçioğlu ile ilgili seçim sonuçları ve Aydın büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. CHP Aydın büyükşehir belediye başkan adayı Özlem Çerçioğlu oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Aydın büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Aydın aday yarışı ve Aydın seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Aydın Seçim Bilgileri

Aydın büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.754 olduğu belirlendi.

Aydın büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.754 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Aydın büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 86,36 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Aydın büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 821.282 olduğu belirlendi.

Aydın büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 709.289 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Aydın büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Özlem Çerçioğlu, Aydın yarışında % 53,94 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Özlem Çerçioğlu toplamda 368.791 adet oy sayısına ulaştı.

Özlem Çerçioğlu Kimdir?

Evli ve 2 çocuk annesi olan Özlem Çerçioğlu, ilk, orta ve lise eğitimini Nazilli'de tamamladı. 1988'de Selçuk Universitesi Makine Resim Konstrüksiyon Bölümü'nden mezun oldu. Cumhuriyet Halk Partisi 22. ve 23. dönem CHP Aydın Milletvekili olarak parlamentoya seçildi. 2009 yerel seçimlerinde partisinin ve Aydın'ın ilk kadın belediye başkanı seçildi. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

CHP Aydın büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.