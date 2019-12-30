Özlem Esen'den yeni yıl partisi













Kardiyoloji alanında başarılı isimlerin başında gelen Prof. Dr. Özlem Esen, Nişantaşı'nda sahibi olduğu kliniğinde, verdiği yeni yıl daveti ile yakın dostlarının yanı sıra cemiyet ve tıp dünyasının tanınmış isimlerini ağırladı. Prof. Dr. Özlem Esen davete katılan konuklarla yakından ilgilenirken davetliler keman ve gitar dinletisiyle keyifli dakikalar geçilirdi.nProf. Dr. Özlem Esen yaptığı kısa bir konuşma ile 2020 yılı için dileğinin 'sağlık başta olmak üzere mutlu huzurlu ve başarı dolu bir yıl olmasını' temenni ettiğini söyledi.