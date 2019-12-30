Haberler » Magazin » Özlem Esen'den yeni yıl partisi - Magazin

Özlem Esen'den yeni yıl partisi

Prof. Dr. Özlem Esen, Nişantaşı'nda sahibi olduğu kliniğinde, verdiği yeni yıl daveti ile yakın dostlarının yanı sıra cemiyet ve tıp dünyasının tanınmış isimlerini ağırladı

30.12.2019 19:41 | Son Güncelleme: 30.12.2019 19:42 Özlem Esen'den yeni yıl partisi





Kardiyoloji alanında başarılı isimlerin başında gelen Prof. Dr. Özlem Esen, Nişantaşı'nda sahibi olduğu kliniğinde, verdiği yeni yıl daveti ile yakın dostlarının yanı sıra cemiyet ve tıp dünyasının tanınmış isimlerini ağırladı. Prof. Dr. Özlem Esen davete katılan konuklarla yakından ilgilenirken davetliler keman ve gitar dinletisiyle keyifli dakikalar geçilirdi.nProf. Dr. Özlem Esen yaptığı kısa bir konuşma ile 2020 yılı için dileğinin 'sağlık başta olmak üzere mutlu huzurlu ve başarı dolu bir yıl olmasını' temenni ettiğini söyledi.


Magazin

Kaynak: Snob Magazin

HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

20:08   Gülşen'den yılın son konserinde derin yırtmaçlı poz - Magazin
19:41   Port Of Point'da yeni yıl partisi - Magazin
19:41   Neden İngilizce öğrenemiyoruz - Magazin
19:41   Gülten Karaböcek İzdihamı - Magazin
19:41   Özlem Esen'den yeni yıl partisi - Magazin
18:44   MasterChef şampiyonu Cemre, örnek hareketiyle takdir topladı - Magazin
17:30   Yaprak dökümü devam ediyor! Azize ve Ferhat ile Şirin ekranlara veda etti - Magazin
17:00   Demet Akalın'dan etek boyu eleştirilerine sert tepki: Muhalefet olmanın da bir adabı olmalı - Magazin
16:27   ABD'li model Kylie Jenner, iç çamaşırlı pozlarıyla 2019'a veda etti - Magazin
15:58   Oyuncu Beren Saat, Atiye'ye damga vuran sevişme sahneleri hakkında konuştu - Magazin
30.12.2019 20:46:35