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Özlem hemşire, kazada öldü

BURDUR'un Bucak ilçesinde görevli hemşire Özlem Süzer (40), bu sabah nöbet bitimi Antalya'ya dönerken, otomobilinin takla atması sonucu yaşamını yitirdi.

12.11.2019 12:40 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:41Özlem hemşire, kazada öldü

BURDUR'un ilçesinde görevli hemşire Özlem Süzer (40), bu sabah nöbet bitimi 'ya dönerken, otomobilinin takla atması sonucu yaşamını yitirdi.

Bucak Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Özlem Süzer, bu sabah nöbet bitiminde 07 D 9532 plakalı otomobiliyle Antalya'ya doğru yola çıktı. Saat 09.30 sıralarında Antalya- karayolunun Çubukbeli mevkisinde Özlem Süzer'in kontrolünden çıkan otomobil takla atarak yol kenarına savruldu. Otomobilde yalnız olan Özlem Süzer ağır yaralandı. Kazayı görenlerin vermesi üzerine gelen 112 ekiplerinin müdahale ettiği Özlem Süzer, ambulansla Antalya'ya hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.Özlem Süzer'in eşinin de Antalya'da sağlık çalışanı olduğu belirtildi. Daha önce Antalya'da görev yapan Özlem Süzer'in ise bir süre önce Bucak Devlet Hastanesi'ne tayin olduğu kaydedildi.



Antalya, Burdur, Bucak, Güncel

Kaynak: DHA

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